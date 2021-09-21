Trans olduğunu açıklayan oyuncu Elliot Page flört uygulamasında görüldü

21.09.2021 - 12:16
Umbrella Academy dizisinde rol alan oyuncu Elliot Page'in, flört uygulaması Raya'da görüldüğü bildirildi.
Page Six'e konuşan bir kaynak, ocakta Emma Portner'dan boşanan Page'e aitmiş gibi görünen bir hesabın ünlü isimlerin yer aldığı hayli özel uygulamada göze çarptığını belirtti.
ÜNLÜLERİN FLÖRT UYGULAMASI
Sadece davetli olanların kullanabildiği uygulama daha önce Ben Affleck, Matthew Perry, Channing Tatum, Lizzo, John Mayer, Drew Barrymore ve Chelsea Handler gibi isimlerle gündeme gelmişti.
Oyuncu açıklamasıyla birlikte şiddete, istismara ve aşağılamaya maruz kalan translara yardım etmek için elinden geleni yapacağına söz vermişti.
Page'in paylaşımının ardından o dönemki partneri Portner, "Trans, queer ve non-binary (ikili cinsiyet sınıflandırmasının dışındaki kimlikler için kullanılan tanım) kişiler dünyamız için birer hediye. Elliot'ın varlığı başlı başına bir armağan" demişti.
MET GALA'YA KATILDI
Elliot Page, 13 Eylül'de düzenlenen Met Gala etkinliğine katılmış ve tarzıyla dikkat çekmişti. Page trans olduğunu açıklamasından bu yana ilk kez kırmızı halıda poz vermişti.