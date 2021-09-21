Trans olduğunu açıklayan oyuncu Elliot Page flört uygulamasında görüldü

Cinsiyet değiştirdikten sonra yeni kimliğini açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page'in, ünlülerin yer aldığı özel flört uygulamasına kaydolduğu öğrenildi.

21.09.2021 - 12:16

Trans olduğunu açıklayan oyuncu Elliot Page flört uygulamasında görüldü - 1

Umbrella Academy dizisinde rol alan oyuncu Elliot Page'in, flört uygulaması Raya'da görüldüğü bildirildi. 

Page Six'e konuşan bir kaynak, ocakta Emma Portner'dan boşanan Page'e aitmiş gibi görünen bir hesabın ünlü isimlerin yer aldığı hayli özel uygulamada göze çarptığını belirtti. 

Trans olduğunu açıklayan oyuncu Elliot Page flört uygulamasında görüldü - 2
Independent'in haberine göre, profilde Page'in köpeğiyle çekilmiş fotoğrafların yanı sıra üzerinde "trans çocukları koruyun" yazan bir eşofman üstüyle görüldüğü başka bir fotoğrafın yer aldığı aktarıldı. Profile Annie Lennox ve Steven Lipson'ın "Don't Let It Bring You Down" parçasının da eşlik ettiği bildirildi.
Trans olduğunu açıklayan oyuncu Elliot Page flört uygulamasında görüldü - 3

ÜNLÜLERİN FLÖRT UYGULAMASI

Sadece davetli olanların kullanabildiği uygulama daha önce Ben Affleck, Matthew Perry, Channing Tatum, Lizzo, John Mayer, Drew Barrymore ve Chelsea Handler gibi isimlerle gündeme gelmişti. 

Trans olduğunu açıklayan oyuncu Elliot Page flört uygulamasında görüldü - 4
Instagram hesabından geçen aralıkta trans olduğunu açıklayan 34 yaşındaki Page, "Merhaba arkadaşlar, trans olduğumu, he/they (erkekler için kullanılan o zamiri/onlar) zamirlerini kullandığımı ve ismimin Elliot olduğunu paylaşmak istiyorum. Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Trans olduğunu açıklayan oyuncu Elliot Page flört uygulamasında görüldü - 5
Trans olduğunu açıklayan oyuncu Elliot Page flört uygulamasında görüldü - 6

Oyuncu açıklamasıyla birlikte şiddete, istismara ve aşağılamaya maruz kalan translara yardım etmek için elinden geleni yapacağına söz vermişti. 

Page'in paylaşımının ardından o dönemki partneri Portner, "Trans, queer ve non-binary (ikili cinsiyet sınıflandırmasının dışındaki kimlikler için kullanılan tanım) kişiler dünyamız için birer hediye. Elliot'ın varlığı başlı başına bir armağan" demişti. 

Trans olduğunu açıklayan oyuncu Elliot Page flört uygulamasında görüldü - 7
Yaklaşık üç yıl evli kalan çift dostane biçimde ayrılmıştı.
Trans olduğunu açıklayan oyuncu Elliot Page flört uygulamasında görüldü - 8

MET GALA'YA KATILDI

Elliot Page, 13 Eylül'de düzenlenen Met Gala etkinliğine katılmış ve tarzıyla dikkat çekmişti. Page trans olduğunu açıklamasından bu yana ilk kez kırmızı halıda poz vermişti.

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