Trans oyuncu Elliot Page yeni projeyle sinemaya dönüyor

"BUNUN GİBİ BAŞKA FİLM GÖRMEDİM"

Page, The Hollywood Reporter'a baş yapımcısı olduğu ve yakın zamanda çekilecek olan belgeseli hakkında şunları söyledi:

“Nel Mio Nome projesinde benim için öne çıkan şey, bir kişinin kimliğini oluşturan tüm farklı parçaları çok ustaca ve kasıtlı olarak sunma şekli. Bu film trans olanlar için bir meditasyon ve ben bunun gibi başka bir film daha görmedim."