Trans oyuncu Elliot Page'den ilk mayolu fotoğraf

"ZORUNLU HİSSETTİM"

Konuşması esnasında zaman zaman duygulanarak şunları söyledi:

“Bunu hayatımdaki insanlara o mektubu göndermeden ve insanlara ilk kez anlatmadan çok önce ifade ediyordum ve kendimi rahat hissetmek ve o noktaya gelebilmek için bir an istediğimi biliyordum.”

Amerikalı oyuncu, Oprah Winfrey’e verdiği röportajda, “Şu anda translara, özellikle de trans gençlere karşı gördüğümüz bu korkunç tepkiyle, bunu yapmak gerçekten zorunlu hissettirdi bana” ifadesini kullandı.