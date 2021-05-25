Trans oyuncu Elliot Page'den ilk mayolu fotoğraf

ntv.com.tr 25.05.2021 - 11:44
Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, değişen vücudunu, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilk kez gösterdi.
34 yaşındaki Page, havuz başında mayolu fotoğrafını paylaştı.
The Umbrella Academy dizisinin ünlü oyuncusunun, yaptığı ilk mayolu paylaşımda belirginleşen karın kasları dikkat çekti.
Page’in paylaşımına çok sayıda beğeni yağarken, ünlü yıldıza destek mesajları da dikkat çekti. Daha önce panseksüel olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Miley Cyrus, Page için “Seksi” yorumunu yaptı.
Page, Aralık 2020’de “Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum” diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.
Rol aldığı Juno filmiyle 2007'de Oscar'a aday gösterilen Amerikalı oyuncu, geçen ay ünlü TV sunucusu Oprah Winfrey’e konuşarak, trans bireylere yönelik tepkilerin ortasındayken, hikayesini paylaşmanın kendisi için "hayati ve önemli" olduğunu hissettiğini söyledi.
"ZORUNLU HİSSETTİM"
Konuşması esnasında zaman zaman duygulanarak şunları söyledi:
“Bunu hayatımdaki insanlara o mektubu göndermeden ve insanlara ilk kez anlatmadan çok önce ifade ediyordum ve kendimi rahat hissetmek ve o noktaya gelebilmek için bir an istediğimi biliyordum.”
Amerikalı oyuncu, Oprah Winfrey’e verdiği röportajda, “Şu anda translara, özellikle de trans gençlere karşı gördüğümüz bu korkunç tepkiyle, bunu yapmak gerçekten zorunlu hissettirdi bana” ifadesini kullandı.
Ünlü aktör, "çok uzun süredir kapalı kalma" duygusunu anlatmaya devam ederek, "27. doğum günümden hemen önce eşcinsel olarak kendimi açıkladım ve o zamana kadar, uzaktan aşık olduğum birine hiç dokunmamıştım” diye konuştu.
Page, trans olduğunu açıkladığı mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu noktaya ulaştığım için. Bu yolculukta beni destekleyen inanılmaz insanlara karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum. Asıl benliğimi sürdürmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem.
Trans topluluğundaki pek çok kişiden sonsuz ilham aldım. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştığınız için teşekkür ederiz. Elimden gelen her türlü desteği sunacağım, daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için çabalamaya devam edeceğim.”
"SEVİNCİM GERÇEK AMA KIRILGAN"
Sizden sabır istiyorum. Sevincim gerçek ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. Aranıza karışmaktan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten korkuyorum.
Açıkça ifade edersem, mutlu bir kutlama anını bastırmaya çalışmıyorum, ancak resmin tamamına hitap etmek istiyorum. İstatistikler şaşırtıcı. Translara yönelik ayrımcılık yaygın, sinsi, acımasız ve korkunç sonuçlara yol açıyor.
Yalnızca 2020 yılında, çoğunluğu siyah ve Latin trans kadın olan en az 40 trans kişinin öldürüldüğü bildirildi.”
“ELİNİZDE KAN VAR”
"Trans sağlık hizmetlerini suç saymak için çalışan ve var olma hakkımızı reddeden siyasi liderlere ve büyük bir platforma sahip olan, trans topluluğuna düşmanlık beslemeye devam eden herkese:
Ellerinizde kan var. Yüzde 40'ının intihar girişiminde bulunduğunu bildirdiği bir topluluk olan trans topluluğunun omuzlarına aşağılayıcı bir öfke yüklüyorsunuz. Ben o insanlardan biriyim ve sizin saldırılarınız karşısında sessiz kalmayacağız.”
“ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM”
“Trans olmayı seviyorum. Ve ben eşcinsel olmayı seviyorum. Ve kendimi ne kadar yakın tutarsam ve kim olduğumu tam olarak kucaklarsam, ne kadar çok rüya görürsem, kalbim o kadar büyür ve gelişirim.
Her gün taciz, kendinden nefret etme, istismar ve şiddet tehdidiyle uğraşan tüm translara: Seni görüyorum, seni seviyorum ve bu dünyayı daha iyi hale getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.
Okuduğunuz için teşekkürler.”