Trans oyuncu Elliot Page’den kaslı vücut paylaşımı

İLK MAYOLU FOTOĞRAFI

Page’in bu fotoğrafı sette çektiği düşünülse de şu anda hangi projede yer aldığı bilinmiyor. Ünlü oyuncunun Ark adlı animasyon dizisi ile Robodog ve Naya Legend of the Golden Dolphin adlı dizi projeleri üzerinde çalıştığı biliniyor.

Aralık ayında trans olduğunu ve yeni adını açıklayan oyuncu, mayıs ayında ilk kez yeni bedenini gözler önüne seren paylaşım yapmıştı. İlk mayolu fotoğrafında ince vücuduyla dikkat çeken Page’in, yeni fotoğrafı, vücudunun sporla geliştiğini gösterdi.