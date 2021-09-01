Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi

Televizyon yıldızı Kourtney Kardashian ile Travis Barker, İtalya'da sık sık magazincilere yakalanıyor. Ünlü çiftin aşk dolu karelerinin ardından eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick duruma tepki gösterdi. Disick, bu eleştirilerine Kardashian'ın kendisinden ayrıldıktan sonra birlikte olduğu Younes Bendjima'yı da katmaya çalıştı. Fakat hiç beklemediği bir karşılık aldı.

01.09.2021 - 09:52

Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 1
Kardashian- Jenner Ailesi'nin en sakin üyesi olarak bilinen Kourtney Kardashian bir süredir Travis Barker ile çok göz önünde bir ilişki yaşıyor.

Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 2
42 yaşındaki üç çocuk annesi Kardashian, yeni sevgilisi Barker ile birlikte İtalya'nın tarihi Venedik kentinde düzenlenen üç günlük bir moda etkinliğine katıldı.
Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 3
İtalya'da bir yandan kentin güzelliğinin keyfini çıkaran Kardashian, bir yandan da Barker ile rokantik anlar yaşıyor. 

Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 4
42 yaşındaki Kourtney Kardashian'ın dokuz yıllık bir ilişki yaşayıp üç çocuk sahibi olduğu eski sevgilisi Scott Disick'ten ise aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftin sergilediği görüntülere eleştiri geldi.
Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 5
Üstelik Disick bu eleştirilerine Kardashian'ın kendisinden ayrıldıktan sonra birlikte olduğu Younes Bendjima'yı da katmaya çalıştı. Fakat hiç beklemediği bir karşılık aldı.


Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 6
Scott Disick'in, eski sevgilisi Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın aşk pozlarına tepki olarak gönderdiği direkt mesajı da Younes Bendjima, sosyal medyadan gözler önüne serdi.
Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 7
Bunun üzerine Younes Bendjima, hem Disick'in bu mesajını hem de ona verdiği mesajı, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 8
Kourtney Kardashian'ın iki yıl birlikte olduğu Younes Bendjima, cott Disick'in bu eleştiri dolu mesajına"O mutlu olduğu sürece benim için fark etmez" diye yanıt verdi.
Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 9
Buna ek olarak Scott Disick, gönderdiği mesajda "Kardeş bu ne, İtalya'nın ortasında?" diye bir satır vardı. Younes Bendjima mesajın bu kısmına ise "Ben senin kardeşin değilim" diye yanıt verdi.
Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 10
Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın çok konuşulan İtalya tatilinden fotoğraflar...
Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 11
Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 12
Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 13
Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 14
Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 15
Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 16
Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian'ın eski sevgilileri birbirine girdi - 17

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