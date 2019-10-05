Travis Scott ile ayrılan Kylie Jenner aldatma iddialarına cevap verdi
Sevgilisi rapçi Travis Scott ile birlikteliğine ara veren Kylie Jenner aldatma iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.
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Travis Scott'ın, Kylie Jenner ile ayrılık haberi duyulur duyulmaz 27 yaşında bir model olan Rojean Kar'la ilişkisi olduğu ortaya atıldı. Travis Scott ayrılık haberinden ve bir başkasıyla görüştüğü iddialarından sonra Instagram hesabından bir açıklama yaptı.
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Travis Scott, hikaye bölümünden paylaştığı açıklama metninde bir insanın kendisiyle ilgili gerçek olmayan iddiaları görmesinin ne kadar üzücü olduğunu yazdı. Scottt bunların gerçek olmadığını, şu sıralarda kendi hayatı, işi ve ailesine yoğunlaştığını ve tek gerçeğin bu olduğunu hayranlarıyla paylaştı.
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3Öte yandan Kylie Jenner cephesinde de yeni aşk iddiaları gündeme geldi. Jenner'ın Travis Scott'la olan ilişkisine ara verdikten sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmaya başladı.
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Kylie Jenner'ın ayrılık kararının duyulduğu günün sabahında 2016'da birlikte olduğu müzisyen Tyga'nın stüdyosunun önünde arabasıyla görüntülenmesi iddiaları güçlendirdi.
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5Bunun üzerine Resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan ve tıpkı ayrıldığı sevgilisi Travis Scott gibi yeni aşk iddialarını reddeden Kylie internetin nasıl her şeyi olduğunda 100 kat daha dramatik hale getirdiğini, Tyga'nın stüdyosuna gitmediği, sadece arabasıyla oraya bir ortak arkadaşlarını bıraktığını yazdı.