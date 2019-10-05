Travis Scott ile ayrılan Kylie Jenner aldatma iddialarına cevap verdi

Travis Scott, hikaye bölümünden paylaştığı açıklama metninde bir insanın kendisiyle ilgili gerçek olmayan iddiaları görmesinin ne kadar üzücü olduğunu yazdı. Scottt bunların gerçek olmadığını, şu sıralarda kendi hayatı, işi ve ailesine yoğunlaştığını ve tek gerçeğin bu olduğunu hayranlarıyla paylaştı.