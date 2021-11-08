Travis Scott, Kylie ve Kendall Jenner ve konserde cesetlerin arasından geçtiler

Haberler 08.11.2021 - 08:04
ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentindeki NRG Park’ta düzenlenen Astroworld Müzik Festivali’nde geçen cuma gecesi ünlü rap şarkıcısı Travis Scott (30) konser vermek için sahneye çıktı. Çok kalabalık olan konser sırasında izleyicilerin birbirini sahneye doğru itmesi sırasında büyük izdiham ve panik yaşandı. Yere düşenler ezilirken, aralarda sıkışanlar nefes alamadı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren 9 kişi hastanelere kaldırıldı. 300 kişinin de izdiham sırasında yaralandığı bildirilirken iki günlük festival iptal edildi.
İngiliz The Sun gazetesine konuşan kaynaklar, şu anda ikinci çocuklarına hamile olan Travis Scott’ın sevgilisi Kylie Jenner ve Kendall Jenner’ın konserde olduğunu, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi cesetlerin arasından geçerek festival alanını gizlice terk ettiklerini öne sürdü.
Kaynaklar, aynı zamanda Kylie Jenner ile Travis Scott’ın 3 yaşındaki kızları Stormi’nin de yanlarında olduğunu öne sürdü.
İddiaya göre; ünlü kız kardeşler, altı korumayla birlikte, cesetlerin ve kalp krizi geçirdikleri için kendilerine masaj yapılan insanların yanından geçerek konser alanından ayrıldı. Tepki görmemek için de maske ve kapüşon takarak gizlendiler,
Kylie Jenner olayın ardından “Ben ve ablam Kendall, haberler çıkana kadar konserde insanların öldüğünün farkında değildik” iddiasında bulundu.
Ancak Kylie’nin Instagram’da paylaştığı ama olaydan sonra sildiği konser görüntülerinde ambulans görülmesi, modelin yalan söylediği iddiasına neden oldu.
Travis Scott da ölümlerin soruşturulması sürecinde polise destek olduğunu ve ölenlerin ailelerine yardımlarını sunduğunu söyledi.
Olay sırasında “Konseri durdur” diye bağıranları dinlemediği için eleştirilen şarkıcı, sahnedeyken durumu anlayamadığı için konsere devam ettiğini belirtti. Olayın kâbustan farksız olduğunu söyleyen rapçi, üzüntüsünü açıkladı.
"Uyuşturucu enjekte ederek panik yarattı’
Houston Polis Şefi Troy Finner, konserde bir adamın yaşanan kaos sırasında bir güvenlik görevlisine, uyuşturucu madde enjekte ettiğini söyledi. Finner, konser sırasında bir güvenlik görevlisinin alıkonulup, zorla boynundan iğneyle uyuşturucu madde enjekte edildiğini açıkladı.
Houston Polis Müdür Yardımcısı Larry Satterwhite ise “Olay sadece birkaç dakika içinde oldu. Birden bire birkaç kişi yere düştü, bir tür kalp durması veya tıbbi olay yaşadı” diyerek izdihamın bir anda olmasının şüpheleri artırdığına dikkat çekti. Bir kaynak da kalabalıktan birinin çıldırdığını ve insanlara uyuşturucu enjekte etmesiyle panik yaşandığını iddia etti.
Ayrıca 50 bin kişinin katıldığı konserde bulunan bazı izleyiciler, festival alanında izleyiciler arasındaki bazı kişilerin uyuşturucu sattığını söyledi.