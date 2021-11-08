Travis Scott, Kylie ve Kendall Jenner ve konserde cesetlerin arasından geçtiler

Houston Polis Müdür Yardımcısı Larry Satterwhite ise “Olay sadece birkaç dakika içinde oldu. Birden bire birkaç kişi yere düştü, bir tür kalp durması veya tıbbi olay yaşadı” diyerek izdihamın bir anda olmasının şüpheleri artırdığına dikkat çekti. Bir kaynak da kalabalıktan birinin çıldırdığını ve insanlara uyuşturucu enjekte etmesiyle panik yaşandığını iddia etti.