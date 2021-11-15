Travis Scott'ın konserindeki faciada 9 yaşındaki Ezra Blount da hayatını kaybetti

ABD'de 5 Kasım'daki müzik festivali kapsamında düzenlenen Travis Scott konserinde yaşanan izdihamda ağır yaralanan 9 yaşındaki Ezra Blount da yaşamını yitirdi. Ailesi ise bir milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Haberler 15.11.2021 - 14:25

Travis Scott'ın konserindeki faciada 9 yaşındaki Ezra Blount da hayatını kaybetti - 1

ABD'de 5 Kasım'daki müzik festivali kapsamında düzenlenen Travis Scott konserinde yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.


Travis Scott'ın konserindeki faciada 9 yaşındaki Ezra Blount da hayatını kaybetti - 2

Ağır yaralanan 9 yaşındaki Ezra Blount isimli çocuk hastanede günlerdir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Travis Scott'ın konserindeki faciada 9 yaşındaki Ezra Blount da hayatını kaybetti - 3

Ailesi çocuğun konser alanında çekilmiş son fotoğrafını paylaştı. Blount'un babası, festivalde çocuğunu omzunda taşıdığını ancak izdihamda yere düşerek bilincini kaybettiğini açıkladı.


Travis Scott'ın konserindeki faciada 9 yaşındaki Ezra Blount da hayatını kaybetti - 4

Acılı baba, kendine geldiğinde çocuğunun kaybolduğunu fark ettiğini, uzun aramalardan sonra ağır yaralı olarak hastanede bulduğunu söyledi.


Travis Scott'ın konserindeki faciada 9 yaşındaki Ezra Blount da hayatını kaybetti - 5

Kalabalığın ayakları altında ezilen 9 yaşındaki çocuk, konser faciasının en küçük kurbanı olurken ailesi ise bir milyon dolarlık tazminat davası açtı.


Travis Scott'ın konserindeki faciada 9 yaşındaki Ezra Blount da hayatını kaybetti - 6

10 kişinin öldüğü, yaklaşık 300 kişinin yaralandığı faciayla ilgili olarak Scott ve organizatörler hakkında cezai soruşturmanın yanı sıra tazminat davaları devam ediyor.

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