Travis Scott'ın konserindeki faciada 9 yaşındaki Ezra Blount da hayatını kaybetti

Haberler 15.11.2021 - 14:25
ABD'de 5 Kasım'daki müzik festivali kapsamında düzenlenen Travis Scott konserinde yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.
Ağır yaralanan 9 yaşındaki Ezra Blount isimli çocuk hastanede günlerdir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ailesi çocuğun konser alanında çekilmiş son fotoğrafını paylaştı. Blount'un babası, festivalde çocuğunu omzunda taşıdığını ancak izdihamda yere düşerek bilincini kaybettiğini açıkladı.
Acılı baba, kendine geldiğinde çocuğunun kaybolduğunu fark ettiğini, uzun aramalardan sonra ağır yaralı olarak hastanede bulduğunu söyledi.
Kalabalığın ayakları altında ezilen 9 yaşındaki çocuk, konser faciasının en küçük kurbanı olurken ailesi ise bir milyon dolarlık tazminat davası açtı.
10 kişinin öldüğü, yaklaşık 300 kişinin yaralandığı faciayla ilgili olarak Scott ve organizatörler hakkında cezai soruşturmanın yanı sıra tazminat davaları devam ediyor.