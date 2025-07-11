Travma flörtü: Neden hep aynı insanlara çekiliyoruz?
Tekrarlayan ilişki kalıpları geçmiş travmaların izlerini taşıyor olabilir. Peki, neden hep aynı insanlara çekiliyoruz?
Romantik ilişkilerde benzer kişilere yönelme eğilimi, çoğu zaman fark edilmeden süregelen psikolojik bir kalıba işaret ediyor. Uzmanlara göre, "tekrarlama zorlantısı" adı verilen bu durum, bireylerin geçmişte yaşadığı duygusal yaraları yeniden canlandıran ilişkilere yönelmesine neden olabiliyor. Bu durum, sağlıklı ilişkilerin bile başta "sıkıcı" gibi algılanmasına yol açabiliyor.