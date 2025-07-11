Travma flörtü: Neden hep aynı insanlara çekiliyoruz?

Tekrarlayan ilişki kalıpları geçmiş travmaların izlerini taşıyor olabilir. Peki, neden hep aynı insanlara çekiliyoruz?

Travma flörtü: Neden hep aynı insanlara çekiliyoruz? - 1

Romantik ilişkilerde benzer kişilere yönelme eğilimi, çoğu zaman fark edilmeden süregelen psikolojik bir kalıba işaret ediyor. Uzmanlara göre, "tekrarlama zorlantısı" adı verilen bu durum, bireylerin geçmişte yaşadığı duygusal yaraları yeniden canlandıran ilişkilere yönelmesine neden olabiliyor. Bu durum, sağlıklı ilişkilerin bile başta "sıkıcı" gibi algılanmasına yol açabiliyor.


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Travma flörtü: Neden hep aynı insanlara çekiliyoruz? - 2

Psikologlar, bireylerin genellikle farkında olmadan, tanıdık acıyı "yuva" gibi hissettiklerini belirtiyor. Özellikle çocukluk veya ilk aşk deneyimlerinde yaşanan olumsuzluklar eleştiri duygusal mesafe veya öngörülemezlik gibi kişinin gelecekteki ilişkilerinde bu kalıpları tekrar etmesine zemin hazırlıyor.

Travma flörtü: Neden hep aynı insanlara çekiliyoruz? - 3

"BU KİMYA DEĞİL, YARANIN TEPKİSİ OLABİLİR"

İlişkilerin başlangıcında yaşanan yoğun duygusal çekim her zaman sağlıklı bir bağlanmayı işaret etmiyor. Uzmanlar, bazı durumlarda bu hissin, sinir sisteminin geçmişte tanıdığı ve travmatik deneyimlerle ilişkilendirdiği durumlara karşı verdiği tepki olabileceğini vurguluyor. Bu nedenle, ilk buluşmada kalbin hızlı atması ya da yoğun heyecan hissi, her zaman "doğru kişiyle tanışma" anlamına gelmiyor.


Travma flörtü: Neden hep aynı insanlara çekiliyoruz? - 4

İYİLEŞME SÜRECİ İLİŞKİ TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Klinik gözlemler, iyileşme sürecindeki bireylerin zamanla "tiplerini" değiştirdiğini ortaya koyuyor. Duygusal açıdan sağlıklı bireyler, ilişkilerde güvenlik, tutarlılık ve şefkat gibi değerleri ön planda tutmaya başlıyor. Uzmanlar, dramatik ya da karmaşık ilişkiler yerine, sakin ve destekleyici ilişkilerin daha sürdürülebilir olduğunu ifade ediyor.

Ancak burada önemli bir nokta var: iyileşme tamamlanmadan da sağlıklı ilişkiler kurulabilir. Psikologlar, duygusal farkındalığın bu süreçte belirleyici olduğunu söylüyor. “Henüz tamamen iyileşmemiş olabilirsiniz ama farkında olarak, yeni kalıplar oluşturmaya başlayabilirsiniz” deniliyor.

Travma flörtü: Neden hep aynı insanlara çekiliyoruz? - 5

“TANIDIK MI, YOKSA GÜVENLİ Mİ?”

İlişkilere yaklaşırken bireylerin kendilerine şu soruları sorması öneriliyor: “Bu kişi bana iyi mi geliyor, yoksa sadece tanıdık olduğu için mi çekici?” ve “Bu kişide gerçek bir bağ mı hissediyorum, yoksa eski bir hikâyeyi değiştirme umuduyla mı kalıyorum?”

Travma flörtü: Neden hep aynı insanlara çekiliyoruz? - 6

Bu sorular, hem bireysel farkındalığı artırmak hem de tekrarlayan zararlı kalıplardan uzaklaşmak için temel adımlar olarak görülüyor. Uzmanlar, geçmişi tamamen unutmanın gerekmediğini, önemli olanın onun ötesinde sağlıklı ilişkiler kurmayı seçmek olduğunu belirtiyor.

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