Travma flörtü: Neden hep aynı insanlara çekiliyoruz?

İYİLEŞME SÜRECİ İLİŞKİ TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Klinik gözlemler, iyileşme sürecindeki bireylerin zamanla "tiplerini" değiştirdiğini ortaya koyuyor. Duygusal açıdan sağlıklı bireyler, ilişkilerde güvenlik, tutarlılık ve şefkat gibi değerleri ön planda tutmaya başlıyor. Uzmanlar, dramatik ya da karmaşık ilişkiler yerine, sakin ve destekleyici ilişkilerin daha sürdürülebilir olduğunu ifade ediyor.



Ancak burada önemli bir nokta var: iyileşme tamamlanmadan da sağlıklı ilişkiler kurulabilir. Psikologlar, duygusal farkındalığın bu süreçte belirleyici olduğunu söylüyor. “Henüz tamamen iyileşmemiş olabilirsiniz ama farkında olarak, yeni kalıplar oluşturmaya başlayabilirsiniz” deniliyor.



