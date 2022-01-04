Tristan Thompson: Bebeğin babası olduğum kanıtlandı özür dilerim

Açıklamasında Nichols'ın bebeğinin babası olduğunu söyleyen Thompson "Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum."





