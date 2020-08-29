ABD'yi karıştıran ses kaydı: Ivanka Trump'a halasından ağır sözler

Başka bir konuşmada ise Marry Trump ve Barry’nin, Eric Trump hakkında konuştuğu ve Barry’nin Eric’e ‘moron’ dediği ifade edildi. Ayrıca Barry’nin, Eric’in herkesin önünde ‘moron’ durumuna düştüğünü ve bunun da Ivanka’nın ‘umurunda olmadığını’ belirterek, Ivanka’ya ‘küçük Donald’ dediği belirtildi.