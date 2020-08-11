Trump'tan heykel açıklaması: Fena fikir değil

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Dakota Valisi'nden, dört eski ABD Başkanı'nın dev heykellerinin yer aldığı Rushmore Dağı Anıtı'na kendi heykelinin de eklenmesini istediği iddiasını yalanladı. Ancak Trump konuyla ilgili olarak "Fena fikir değil" dedi.

11.08.2020 - 10:03

Trump'tan heykel açıklaması: Fena fikir değil - 1
New York Times gazetesi cumartesi günü, Trump'ın bir danışmanının geçen yıl Güney Dakota Valisi Kristi Noem'le bu konuyu görüştüğünü yazdı.


Trump'tan heykel açıklaması: Fena fikir değil - 2
Adı açıklanmayan danışman, 80 yıllık anıtta George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'ün 18'er metrelik heykellerinin yanına Trump'ın heykelinin de dikilmesi fikrini açtı.


Trump'tan heykel açıklaması: Fena fikir değil - 3
New York Times'a göre Trump anıta kendi heykelin de eklenmesi fikrini ilk kez 2017'de Ohio'daki bir seçim mitinginde gündeme getirdi. ABD Başkanı bir yıl sonra Beyaz Saray'da Oval Ofis'te Vali Noem'le yaptığı görüşmede de konuyu tekrar açtı.

Trump'tan heykel açıklaması: Fena fikir değil - 4
Trump Twitter'da New York Times ve gazetenin bu iddiasını haberleştiren CNN Televizyonu'nu yalan haber yapmakla suçladı.


Trump'tan heykel açıklaması: Fena fikir değil - 5
Donald Trump mesajında "Hiç böyle bir şey önermedim. Ama son 3,5 yılda başardıklarıma belki de tüm ABD başkanlarınınkinden daha fazla bakılırsa, bana iyi bir fikir gibi geliyor" dedi.

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