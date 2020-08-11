Trump'tan heykel açıklaması: Fena fikir değil

New York Times'a göre Trump anıta kendi heykelin de eklenmesi fikrini ilk kez 2017'de Ohio'daki bir seçim mitinginde gündeme getirdi. ABD Başkanı bir yıl sonra Beyaz Saray'da Oval Ofis'te Vali Noem'le yaptığı görüşmede de konuyu tekrar açtı.

Donald Trump mesajında "Hiç böyle bir şey önermedim. Ama son 3,5 yılda başardıklarıma belki de tüm ABD başkanlarınınkinden daha fazla bakılırsa, bana iyi bir fikir gibi geliyor" dedi.