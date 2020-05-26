Trump çalışanlarının işine son verdi

Corona virüs ABD Başkanı Donald Trump ’ın işletmelerini de vurdu. Trump'ın otel ve golf kulüplerinde çalışan 2 bin 100 kişinin işine son verildi.

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DHA 26.05.2020 - 12:35

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını süper güç ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın işlerini de vurdu.

Trump’un otel ve golf kulüplerinde çalışan 2 bin 100 kişi, ücretsiz zorunlu izne ayırdığı ve birçok personelin işine son verdiği ortaya çıktı.





ABD basını Başkan Trump’un sahip olduğu golf işletmelerinin, yakın zamanda faaliyetlerine başlayacaklarını da duyurdu.

Hazırlık yapan işletmeler, üyelerine normalleşmeyle birlikte faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı. Corona virüs salgını, Trump’un sahip olduğu işletmeler dahil tüm ekonomiyi kötü etkilediği belirtildi.





Florida eyaletinde bulunan Trump’a ait otel ve golf işletmesinin 250 çalışanını, mart ayında zorunlu ücretsiz izine çıkardığı açıklandı. Doral kentindeki otel ve golf kulübünde çalışan 560 kişiden 250’sinin zorunlu ücretsiz izne çıkarılması konusunda açıklama yapan işletme Genel Müdürü David Feder, “Corona virüs işimizi düşündüğümüzden de fazla etkiledi. Sonuç olarak zor bir karar aldık” dedi.

Başkan Trump’a ait olan ve ülkenin diğer yerlerinde bulunan otel ve golf kulüplerinde de çalışanların büyük bölümüne ücretsiz izin verildi. Washington kentinde bulunan Trump Oteli’nde de yaklaşık 160 kişinin zorunlu ücretsiz izne çıkartıldığı bildirildi. Otel Müdürü John Boardman, otelin salgın sebebiyle yüzde 1 veya 2 doluluk yaşadığını ifade etti.













New York’ta bulunan Trump International otel ve rezidans işletmesi 70 çalışanını işten çıkartırken, Chicago’daki otelden 294 kişi ücretsiz zorunlu izne ayrıldı.

Eyalet tarafından verilen kararla kapatılan Las Vegas otel ve işletmeler arasında, Başkan Trump'ın oteli de yer alıyor. Trump’a ait otel ve işletmeden 552 kişi ücretsiz zorunlu izne çıkartıldı.