Trump'ı tehdit eden Anonymous Lady Diana'nın ölüm nedenine dair belgeleri yayınladı

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, George Floyd protestolarına destek vererek Trump'ı tehdit etmesinin ardından Lady Diana'nın ölüm nedenine dair belgeler olduğu iddia ettiği metinleri yayınladı. Belgelerde Diana’nın İngiliz Kraliyet ailesi tarafından öldürüldüğü ve bunun bir kaza olmadığını iddia edildi.

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02.06.2020 - 09:52

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, George Floyd protestolarına destek vererek, Minneapolis Polis Teşkilatına (MPD) savaş ilan etti.







Ardından hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İngiliz Kraliyet ailesi hakkında önemli belgeler paylaştı.







Anonymous, Galler Prensi Charles’ın eski eşi Lady Diana’nın İngiliz kraliyet ailesi tarafından öldürüldüğünü ve bunun bir kaza olmadığını iddia etti.







Trump’ı pedofili ile suçlayan Anonymous konu hakkında iddia ettiği belgeleri de yayınladı.







ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein ile iş birliği yaptığı öne süren Anonymous, iddialar arasında Epstein'in hapishanede ölmediği gerçeğin Trump tarafından konuşmaması için öldürülme olduğunun yazılı olduğu belgeler de paylaşıldı.

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