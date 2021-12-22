Trump'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein'a ait uçakla 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen pedofili milyarder Jeffrey Epstein'a ait Lolita Ekspres özel uçağıyla 7 kez seyahat ettiğini gösteren belgeler yayınlandı.

Haberler 22.12.2021 - 16:20

Trump'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein'a ait uçakla 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı - 1

Çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'ın yargılanmasına devam ediliyor.


Trump'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein'a ait uçakla 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı - 2

New York'ta görülen duruşmada mahkemeye yeni belgeler sunuldu.


Trump'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein'a ait uçakla 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı - 3

Sunulan yeni belgeler, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'a ait Lolita Ekspres diye anılan özel Boeing 727 uçağıyla sanıldığı gibi bir kez değil, toplamda 7 kez seyahat ettiğini ortaya çıkardı.


Trump'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein'a ait uçakla 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı - 4

Uçuş kayıt belgelerine göre Trump, 1993 yılında dört kez, 1994, 1995 ve 1997 yıllarında ise birer kez uçakta seyahat etti.


Trump'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein'a ait uçakla 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı - 5

Seferlerin Trump ve Epstein'ın evlerinin bulunduğu Palm Beach'ten Newark'a gerçekleştirildiği öğrenildi.

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