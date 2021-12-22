Trump'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein'a ait uçakla 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı

Haberler 22.12.2021 - 16:20
Çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'ın yargılanmasına devam ediliyor.
New York'ta görülen duruşmada mahkemeye yeni belgeler sunuldu.
Sunulan yeni belgeler, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'a ait Lolita Ekspres diye anılan özel Boeing 727 uçağıyla sanıldığı gibi bir kez değil, toplamda 7 kez seyahat ettiğini ortaya çıkardı.
Uçuş kayıt belgelerine göre Trump, 1993 yılında dört kez, 1994, 1995 ve 1997 yıllarında ise birer kez uçakta seyahat etti.
Seferlerin Trump ve Epstein'ın evlerinin bulunduğu Palm Beach'ten Newark'a gerçekleştirildiği öğrenildi.