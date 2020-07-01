Trump'tan Kraliçesi 2. Elizabeth'e kutlama

Anadolu Ajansı 01.07.2020 - 07:17
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Kraliçe 2. Elizabeth telefonda görüştü.
Trump görüşmede, 2. Elizabeth'in 94. yaş gününü kutladı ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenler için İngiliz halkına başsağlığı dileğini iletti.
Salgını yenme ve küresel ekonomiyi tekrar faaliyete geçirme noktasında yakın iş birliğini yineleyen Trump ve Kraliçe 2. Elizabeth, ABD ve İngiltere arasında "özel bir ilişki" bulunduğunun altını çizdi.
Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere 2 kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi.
6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.