Trump'tan Kraliçesi 2. Elizabeth'e kutlama

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. doğum gününü kutladı.

Anadolu Ajansı 01.07.2020 - 07:17

Trump'tan Kraliçesi 2. Elizabeth'e kutlama - 1

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Kraliçe 2. Elizabeth telefonda görüştü.

Trump'tan Kraliçesi 2. Elizabeth'e kutlama - 2

Trump görüşmede, 2. Elizabeth'in 94. yaş gününü kutladı ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenler için İngiliz halkına başsağlığı dileğini iletti.

Trump'tan Kraliçesi 2. Elizabeth'e kutlama - 3

Salgını yenme ve küresel ekonomiyi tekrar faaliyete geçirme noktasında yakın iş birliğini yineleyen Trump ve Kraliçe 2. Elizabeth, ABD ve İngiltere arasında "özel bir ilişki" bulunduğunun altını çizdi.

Trump'tan Kraliçesi 2. Elizabeth'e kutlama - 4

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere 2 kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi.

Trump'tan Kraliçesi 2. Elizabeth'e kutlama - 5

6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

Trump'tan Kraliçesi 2. Elizabeth'e kutlama - 6
Gerçek doğum gününü ailesiyle geçirmeyi ve daha dar kapsamlı etkinlikler yapılmasını tercih eden 2. Elizabeth'in törensel doğum günü haziranda kutlanıyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER