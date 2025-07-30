Tsunami nedir, nasıl oluşur? Tsunami anlamı ve oluşum evresi
Doğal afetler arasında yer alan tsunami, deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı olarak taban çökmeleri gibi olayların ardından okyanusta meydana gelen hareketliliktir. Genellikle kıyı bölgeleri zarar görse de kıyı yerleşiminin yoğun olduğu bölgelerde can kayıpları da çok olur. Özellikle tsunami denince akla büyük kayıplara neden olan 2004 Hint Okyanusu tsunamisi gelir. Peki, tsunami nedir, ne zaman ve nasıl oluşur?
Tsunami, açık denizlerde meydana gelir ve yerleşim yerlerinin kıyı bölgelerini etkiler. 1896 yılındaki Büyük Meji Tsunamisi ile ''tsunami'' kelimesi dünya literatüründe yerini aldı. Genellikle Pasifik Okyanusu'nda yaşanan bu doğal afet, diğer okyanuslarda ve denizlerde seyrek olarak görülür. Dalga boyu yüzlerce kilometre yükseklikte olan tsunamilere gelgit dalgaları da denir. Bilim insanları gelgit dalgaları tabirini tsunamiler için uygun bulmazlar. İşte, tsunami hakkında detaylar...