Tsunami nedir, nasıl oluşur? Tsunami anlamı ve oluşum evresi

TSUNAMİ NEDİR, NE DEMEK?

Tsunami kelime anlamı olarak Japonca'da "Liman Dalgası" anlamındadır. Okyanus ya da denizlerin dibinde oluşan deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı çökme, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucunde enerjinin denize geçmesiyle meydana gelen salınımlı deniz dalgalarına tsunami denir.



1896 yılında Japonya'da 21.000 kişinin ölümüne neden olan Büyük Melji Tsunamisi dünya geneline yapılan yardım çağrısı içinde geçen ''Tsunami'' sözcüğü, bu tarihten itibaren dünya dilleri literatürüne girdi.