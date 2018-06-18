Tuan Tunalı'dan Hazal Filiz Küçükköse’ye 100 bin dolarlık dava

1 Dizi setinde tanışıp 5 yıl önce evlenen çift, geçen nisanda anlaşmalı boşanma kararı almıştı. Çift 11 maddeden oluşan bir boşanma protokolü düzenledi ve anlaşmalı boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

2 Anlaşmalı boşanma taahhüdüne göre taraflar karşılıklı olarak birbirinden mal rejiminin tasfiyesine yönelik alacak, yoksulluk nafakası ve maddi manevi tazminat talep etmedi. Aile mahkemesi 11 Nisan'da evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını gerekçe göstererek oyuncu çifti tek celsede boşadı.

3 Sabah'tan Osman Asiltürk'ün haberine göre; Boşanmadan kısa süre sonra Küçükköse, hakkında gündeme gelen aldatma iddialarını basın yoluyla reddederek açıklamada bulundu. Küçükköse, boşanmalarına dair de açıklamalarda bulundu. Durumu anlaşmalı protokolün ihlali olarak değerlendiren oyuncu Tunalı da boşandığı eski eşine protokoldeki gizlilik anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle asliye hukuk mahkemesinde 100 bin dolarlık (Yaklaşık 470 bin TL) maddi manevi tazminat davası açtı.

4 Tunalı avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi: "Taraflar protokol gereği boşanma davası ile ilgili olarak ve boşanma davasının içeriğini oluşturan konularda konuşmama ve gizlilik kararı almışlardır. Yine protokolün 9. maddesi hükmü gereği gizlilik kararını ihlal eden taraf diğer tarafa 100 bin dolar cezai şart ödemekle yükümlü kılınmıştır."