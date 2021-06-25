Tuba Büyüküstün: Aşk insandan ötedir

Son olarak Star TV ekranlarındaki Sefirin Kızı'nda rol alan Tuba Büyüküstün verdiği bir röportajda, "Aşk, her insana yakışır ama insandan ötedir. Benim için mesele âşık olmak değil, aşkın kendisi olabilmek" diye konuştu.

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25.06.2021 - 13:55

Tuba Büyüküstün, Hello! dergisi için objektif karşısına geçti.







Dergiye röportaj da veren Büyüküstün, “Aşk, her insana yakışır ama insandan ötedir. Benim için mesele âşık olmak değil, aşkın kendisi olabilmek" dedi.







Büyüküstün, mesleğine olan tutkusunu, "Galiba bu mesleğin en sevdiğim tarafı, çocuk olmaya devam edebilmek. Yani çocukken yaptığımız gibi; oyun kurmaya, rol paylaşımları yapmaya, oynadığımız role hep beraber inanmaya devam etmek" sözleriyle anlattı.







Büyüküstün güzellik kavramı hakkında ise, “Güzellik benim için bir bütün" dedi.







38 yaşındaki sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanın hayata bakışı, hayatın içindeki tavrı, duruşu ve davranışlarının gözünüzü alamadığınız bir dans gibi, harmoni içinde olmasıdır bence"