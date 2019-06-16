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Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak yan yana

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, boşandıktan iki yıl sonra ilk kez yan yana objektiflere yansıdı.

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    İki yıl önce boşanan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikizleri Maya ile Toprak için bir araya geldi.
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    Milliyet'in haberine göre, İkili, bir otelde gerçekleşen Aytunç Bentürk Dance&Music Academy’in yıl sonu gösterisinde Maya’yı izledi.


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    İkili, kızlarının sahnede olduğu dakikaları telefona kaydederek, anı ölümsüzleştirdi.


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    Altı yıl evli kalıp, ayrıldıktan sonra hiç yan yana gelmeyen çift, aynı araca binerek salondan ayrıldı.


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    Büyüküstün 2017 yılın Saylak'tan boşanmasının ardından Umut Evirgen ile birliktelik yaşamıştı.


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    Öte yandan geçtiğimiz aylarda UNICEF'in başlattığı imza kampanyasına katılan oyuncu Büyüküstün, dünya liderlerini çocuk hakları için daha çok çalışmaya davet etmişti.
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