Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak yan yana

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, boşandıktan iki yıl sonra ilk kez yan yana objektiflere yansıdı.
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İki yıl önce boşanan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikizleri Maya ile Toprak için bir araya geldi.
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Milliyet'in haberine göre, İkili, bir otelde gerçekleşen Aytunç Bentürk Dance&Music Academy’in yıl sonu gösterisinde Maya’yı izledi.
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İkili, kızlarının sahnede olduğu dakikaları telefona kaydederek, anı ölümsüzleştirdi.
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Altı yıl evli kalıp, ayrıldıktan sonra hiç yan yana gelmeyen çift, aynı araca binerek salondan ayrıldı.
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Büyüküstün 2017 yılın Saylak'tan boşanmasının ardından Umut Evirgen ile birliktelik yaşamıştı.
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Öte yandan geçtiğimiz aylarda UNICEF'in başlattığı imza kampanyasına katılan oyuncu Büyüküstün, dünya liderlerini çocuk hakları için daha çok çalışmaya davet etmişti.