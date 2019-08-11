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Tuba Büyüküstün sahile indi

Bodrum’da tatil yapan Tuba Büyüküstün, deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu fit haliyle dikkat çekti.

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    Bayram tatili için Bodrum’daki ailesinin yanına giden Tuba Büyüküstün, önceki gün Gölköy sahilinde deniz keyfi yaparken görüntülendi.

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    Hürriyet'in haberine göre, 37 yaşındaki oyuncu, Afrika örgüsü ile uzattığı saçları ıslanmasın diye tülbent taktı.
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    İkiz annesi Büyüküstün'ün fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.
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    Büyüküstün, Netflix projesi Ottoman Rising belgeseli ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

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    Ünlü oyuncu, Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıracak.

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