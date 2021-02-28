Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı

Star’ın ilgiyle izlenen dizisi ‘Sefirin Kızı’ seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün, bir sahne gereği çizgi roman karakteri Harley Quinn’e dönüşerek herkesi şaşırttı.
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28.02.2021 - 11:13
Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı “Sefirin Kızı”, seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Dizinin yeni bölümünde, özel bir sahne gereği kılık değiştiren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, herkesi şaşkına çevirecek.
Büyüküstün, makyaj ve özel kostümle, efsane çizgi roman serisindeki Batman’in düşmanı Joker’in kız arkadaşı Harley Quinn’e tıpatıp benzetilmeye çalışıldı.
Özel sahnenin ekrana geleceği yeni bölümde Sefirin Kızı herkesi ekran başına kilitleyecek.
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