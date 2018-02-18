Tuba Büyüküstün’ün 12,5 yıllık aşkı (Ünlüler ve hayvanları)

AZRA AKIN

"Seni çok özledim... Kalbimden ruhumdan kocaman bir parça kopmuş gibi... Yeri doldurulamaz... Seninle 6 sene nasıl geçmiş... Hayatıma bir melek gelmişti... Beni güldürdün, toparladın, arada bir haddimi bildirdin, umut verdin, hayatımdaki en gerçek şey sendin... Bir sürü macera yasadık... Umarım ben de senin için iyi bir yol arkadaş, aile olabildim... Biliyorum huzurlu bir yerdesin..."