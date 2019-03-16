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Tuba Büyüküstün'ün Nişantaşı menüsü: Duble iskender, ayran ve baklava

Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla objektiflere takılan Tuba Büyüküstün duble iskender yedi, bir bardak ayran içti. Üstüne de bir porsiyon baklava sipariş etti.

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    Tuba Büyüküstün, önceki gün yakın arkadaşı ile Nişantaşı’nda bir kebapçıdaydı.
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Duble iskender ve ayran söyleyen 36 yaşındaki oyuncu tatlı olarak baklava yedi.
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    Bol kalorili menüyü görenler oyuncunun fit halini nasıl koruduğunu merak eder gibi baktı.
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    Mekandan çıkarken şaşkınlığını gizleyemeyen Tuba Büyüküstün, "Kolay gelsin arkadaşlar, siz de nereden çıktınız?" diye konuştu.
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    Sorulara, "Bugün konuşma modum yok. Kusura bakmayın lütfen, başka zaman konuşalım olur mu?" diyerek yanıtladı.


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    Makyajsız haliyle dikkat çeken Büyüküstün, bir eczaneden diş fırçası alarak koşar adım ara sokaklara girip izini kaybettirdi.
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