Tuba Ünsal geçirgen bağırsak sendromu hastalığını anlattı

Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan oyuncu Tuba Ünsal, hastalığın belirtilerini anlattı: Sürekli şişkinlik, uykusuzluk ve mutsuzluk. Yıllarca farkına varmayabiliyorsunuz.

09.05.2021 - 11:30

Tuba Ünsal geçirgen bağırsak sendromu hastalığını anlattı - 1

Oyuncu Tuba Ünsal Instagram hesabından soru-cevap yaptı. *Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Ünsal, "Belirtileri neler?" sorusuna yanıt verdi.

39 yaşındaki Ünsal, "Sürekli şişkinlik, uykusuzluk ve mutsuzluk. Aslında yıllarca farkına varamayabiliyorsunuz. Sonra bağırsak diyetiyle toparlanıyor" ifadelerini kullandı.

Tuba Ünsal geçirgen bağırsak sendromu hastalığını anlattı - 2

Uzun zamandır ekranda olmayan Tuba Ünsal, "Çocuklar (Sare ve Civan Mert) artık büyüdü. Önümüzdeki sezon seyirci karşısındayım" açıklamasını yaptı.

Tuba Ünsal geçirgen bağırsak sendromu hastalığını anlattı - 3

Ünlü oyuncu, ressam Haluk Akakçe'yle aşk sorularını, "Üniversitede tez yazarken tanışmıştık. Sonra New York'ta birlikte yaşadık. Sevdiğim arkadaşım. Bir de Haluk evli" şeklinde cevapladı.

Tuba Ünsal geçirgen bağırsak sendromu hastalığını anlattı - 4

Hastalığı nedeniyle Bodrum'da sağlıklı beslenme kampında olan Ünsal, "Çocuklarınız nerede?" sorusu üzerine, "Artık babalarında daha uzun kalabiliyorlar. Benim de yalnız zaman geçirmeye ihtiyacım var. Beş günlük ayrılık herkese iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Tuba Ünsal geçirgen bağırsak sendromu hastalığını anlattı - 5

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda geçirgen bağırsak sendromu meydana gelir.Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana, yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelmeye başlar.

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