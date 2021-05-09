Tuba Ünsal geçirgen bağırsak sendromu hastalığını anlattı

09.05.2021 - 11:30
Oyuncu Tuba Ünsal Instagram hesabından soru-cevap yaptı. *Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Ünsal, "Belirtileri neler?" sorusuna yanıt verdi.
39 yaşındaki Ünsal, "Sürekli şişkinlik, uykusuzluk ve mutsuzluk. Aslında yıllarca farkına varamayabiliyorsunuz. Sonra bağırsak diyetiyle toparlanıyor" ifadelerini kullandı.
Uzun zamandır ekranda olmayan Tuba Ünsal, "Çocuklar (Sare ve Civan Mert) artık büyüdü. Önümüzdeki sezon seyirci karşısındayım" açıklamasını yaptı.
Ünlü oyuncu, ressam Haluk Akakçe'yle aşk sorularını, "Üniversitede tez yazarken tanışmıştık. Sonra New York'ta birlikte yaşadık. Sevdiğim arkadaşım. Bir de Haluk evli" şeklinde cevapladı.
Hastalığı nedeniyle Bodrum'da sağlıklı beslenme kampında olan Ünsal, "Çocuklarınız nerede?" sorusu üzerine, "Artık babalarında daha uzun kalabiliyorlar. Benim de yalnız zaman geçirmeye ihtiyacım var. Beş günlük ayrılık herkese iyi geldi" ifadelerini kullandı.