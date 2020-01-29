Tuba Ünsal: Japonya hiçbir yere benzemiyordu

Tuba Ünsal, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde gazetecilerin Japonya tatiliyle ilgili sorusuna "Çok değişik bir kültür. Dünya üzerinde gittiğim hiçbir yere benzemiyordu. Sokakta insanların birbirlerine olan tavrı muhteşemdi. Değişik bir tecrübe oldu benim için" dedi. İşte Ünsal'ın geçen ay gittiği ve Instagram'dan paylaştığı tatil fotoğraflarından bazıları....

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