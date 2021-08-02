Tuğba Özay'dan eleştirilere yanıt: Felç olmamı istediniz!

YANGIN SONRASI ÇİTFLİĞİNE GİTTİ

Hakkındaki eleştirilere sosyal medyadan yayınladığı video ile yanıt veren Özay, Manavgat’a çiftliğine gitti. Yangın sonrası evinin son durumunu paylaşan ünlü manken, kendisine yapılan kötü yorumlara isyan etti ve şunları söyledi:

"Ne istediniz biliyor musunuz? Daha fazla acı çekmemi, daha çok yanmamı, daha çok gözyaşı dökmemi! Ne istediniz biliyor musunuz? Felç geçiriyorum dediğimde beni kendime geleyim diye tokatlayarak, ağlayarak hastaneye yetiştiren arkadaşlarım ve doktorlarımız sayesinde bedenimde oluşabilecek geçici ya da kalıcı travmanın neden bu kadar çabuk vücudumu terk ettiğine kızdınız! Evet, istediniz bunu! Felç olmamı istediniz. Yangının başladığı ilk gün daha İstanbul’dayken çığlık çığlığa, ağlaya ağlaya ‘ülkemiz yanıyor , Manavgat yanıyor yetişin’ diye haykırdığımda ciddiye bile almadınız belki de…"