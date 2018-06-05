Tuğba Özay'dan Hande Erçel ve Dilan Çiçek Deniz'e: Onlar oyuncu değiller, güzelliklerinin ekmeğini yiyorlar

1 Tuğba Özay, önceki gün Bebek'teki bir dondurmacıdaydı. Özay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İki sinema filminde yer aldığını ve Sezen Aksu'dan bir şarkıyı cover yaptığını dile getiren Özay, mankenlikten oyunculuğa geçen Hande Erçel ve Dilan Deniz Çiçek için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2 Sözcü'nün haberine göre Özay şöyle konuştu: “Ben oyunculuktan modelliğe geçtim, insanlar bunu yanlış biliyor. Yedi yaşında tiyatroya başladım. 16 yaşında da TRT’de oynadım."

3 "Ama çok güzel bir kız olduğum için beni zorla güzellik yarışmasına soktular. Dilan ve Hande'yi direkt izlemedim, denk geldiğim zaman gördüm."

4 "Onlar oyuncu değiller. Güzelliklerinin ekmeğini yiyorlar. Benim yılda en az iki kere oyunum oluyor. Oyunculuğun ham maddesi tiyatrodur."