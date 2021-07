Manavgat'ta çıkan yangında insanların ve hayvanların ölmesi sonrası Tuğba Özay, "Yanıyoruz, nolur bütün devlet yetkililerine sesleniyorum... Her yer yanıyor! Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz.. her yerimiz yanıyor diyerek gözyaşları içinde paylaşımda bulundu.

İlk uçakla Antalya'ya giden Özay, "Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Ne olur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli" diye konuştu.