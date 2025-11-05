Tuğçe Tayfur aile albümünden paylaştı

Öte yandan 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl Tuğçe Lina'yı kucağına alan ünlü isim, 3 Haziran 2025'te üçüncü kez anne oldu. Tuğçe Tayfur, kızına Necla Hira adını verdi.