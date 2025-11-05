Tuğçe Tayfur aile albümünden paylaştı
05.11.2025 15:58
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim, son olarak takipçilerini geçmişe götürdü.
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ferdi Tayfur'un vefatından önce babasıyla davalık olan şarkıcı Tuğçe Tayfur, şimdi de Tayfur'un yeğenleriyle yaşadığı miras kriziyle gündemden düşmüyor.
Sosyal medya hesabından da sık sık babasına olan özlemini dile getiren Tuğçe Tayfur, bu kez takipçilerini geçmişe götürdü.
Babası Ferdi Tayfur ve annesi Necla Nazır'ın birlikte olduğu bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşımına "Bugün yine albümleri karıştırıyorum" notunu düştü.
ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
Öte yandan 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl Tuğçe Lina'yı kucağına alan ünlü isim, 3 Haziran 2025'te üçüncü kez anne oldu. Tuğçe Tayfur, kızına Necla Hira adını verdi.