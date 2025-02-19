Tükenmişlik sendromu mu orta yaş krizi mi? Depresyonunuzun adı ne?

Enerjinizi geri kazandıkça, günlük tutma veya farkındalık çalışmaları yaparak neyin gerçekten önemli olduğunu idrak etmeye çalışın.

Orta yaşı bir kriz olarak değil, kişisel gelişim fırsatı olarak görün. Hayatınızın bu bölümünde nasıl bir miras bırakmak istediğinizi düşünün.

Kendinizi neyin tatmin ettiğini keşfedin. Hayatınıza anlam katan değerleri belirleyip, eylemlerinizi bu değerlerle uyumlu hale getirin. Bu süreç, sabır ve zaman gerektiren bir yolculuktur. Kendinize karşı nazik olun.

Küçük, ulaşılabilir adımlar atarak ilerleyin. Başkalarının hızına odaklanmak yerine, kendi hızınızda hareket edin. Ne kadar küçük olursa olsun, attığınız her adımı kutlayın. Bu alışkanlık, motive olmanıza yardımcı olabilir.





