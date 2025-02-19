Tükenmişlik sendromu mu orta yaş krizi mi? Depresyonunuzun adı ne?
Orta yaş, birçok kişinin hedeflerini ve genel tatmin düzeylerini sorguladığı kritik bir dönem olarak öne çıkar. Tükenmişlik sendromu ise genellikle hayat kalitesini etkileyen ciddi bir enerji düşüklüğünü ifade eder. Uzmanlar, tükenmişlik sendromu ve orta yaş krizinin farklı nedenlerle ortaya çıkabildiğini ancak baş etme yöntemlerinin benzer olabileceğini belirtiyor.
Tükenmişlik, genellikle uzun süreli stresin bir sonucu olarak oluşur ve aşırı sorumlulukla bağlantılıdır. Tükenmişlik belirtileri arasında fiziksel ve duygusal olarak bitkin hissetme, motivasyon kaybı ve eskiden keyif aldığınız aktivitelerden uzaklaşma gibi semptomlar yer alır. Tükenmişlik sendromuna giren bir kişi, günlük basit sorumluluklarını bile yerine getirmekte zorlanabilir.