Tülin Şahin ameliyat olacak. Yıllardır anlattığı gerçekle kendisi karşılaştı
19.03.2026 13:29
NTV - Haber Merkezi
Tülin Şahin sevenlerini korkuttu. Pembe Kurdele (Pink Ribbon) hareketinin hareketinin öncülerinden ünlü modelin göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildi.
Ünlü model Tülin Şahin yaşadığı sağlık sorunuyla gündem oldu. Meme kanseri konusunda küresel çapta farkındalık sembolü haline gelen “Pembe Kurdele” (Pink Ribbon) hareketinin öncülerinden olan ve yıllardır birçok kadına erken teşhisin önemini anlatan Şahin'den üzen haber geldi.
Siena adında bir kızı olan Tülin Şahin'in göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildiği ortaya çıktı. Ünlü model yaşadığı durumla ilgili de konuştu.
Modelliğinin yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer alan 46 yaşındaki Tülin Şahin, “Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Gün geliyor ve aynı gerçekle ben de karşılaşıyorum” ifadelerini kullandı.
Birçok kadının sağlık sorunlarını açıklamaktan çekindiğini ifade eden Şahin, "İşini kaybetmekten korkuyor, kadınlığına dair yanlış yorumlar yapılmasından endişe ediyor. Oysa sağlık konuşulmaktan utanılacak bir konu değil” diye konuştu.
Aslen Sivaslı olan ve Danimarka'da doğup büyüyen Tülin Şahin, bir kadının bile hayatına dokunmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Ünlü modelin operasyonunun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanıyor.
“EN BÜYÜK GÜCÜM KIZIM VE AİLEM”
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da iyi ve güçlü olduğunu belirten ünlü model, “Bir anne olarak hayatıma ve çalışmalarıma aynı kararlılıkla devam ediyorum. Kızım ve ailem benim en büyük gücüm. Bu süreçte de üretmeye, çalışmaya ve dimdik durmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ İSİMLER DE MÜCADELELERİNİ PAYLAŞIYOR
Öte yandan kanserle savaşan birçok ünlü isim de yaşadıklarını, tedavi süreçlerini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor. Semiramis Pekkan akciğerinde tespit edilen kitle sebebiyle tedavi görürken, Ece Vahapoğlu da rektum kanseri ile mücadele ediyor. Usta oyuncu Gül Onat da bir süredir pankreas kanseriyle mücadelesini gözler önüne sererken; Cihan Ünal'ın iki çocuk annesi oyuncu kızı Irmak Ünal da meme kanseriyle savaşını takipçileriyle paylaşıyor.