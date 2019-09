Tülin Şahin: Bebeğim bana daha şimdiden sabrı öğretiyor

Eşiniz hamileliğinizde size destek oluyor mu?



Pedro, inanılmaz bilinçli bir baba olacak. Daha şimdiden çok ileriyi düşünüyor. Benimle de an be an ilgileniyor. Türkiye’de olduğum için o da sık sık geliyor ve bu süreci birlikte yaşıyoruz. Her konuda çok yardımcı oluyor. Araştırmacı bir yapısı var, benim de öyle... Birlikte hem öğreniyoruz hem de bu süreci çok keyifli geçiriyoruz.



Hamileliğiniz işlerinize nasıl yansıdı?



Çalışmayı, üretmeyi seven ve enerjik bir yapıya sahibim. Hem YouTube kanalımda hem de televizyon programlarımda bu süreci paylaşıyorum. Daha da yoğunum diyebilirim. Üretmek ve paylaşmak hayatın her anında var benim için...