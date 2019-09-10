Tülin Şahin: Bebeğim bana daha şimdiden sabrı öğretiyor

Enerjisi, tez canlılığı ve çalışkanlığıyla bilinen Tülin Şahin, hamileliğin heyecanını yaşıyor. Portekizli Pedro de Noronha ile dokuz aylık ilişkisini geçtiğimiz nisan ayında evlilikle taçlandıran modeli, kadınlar ve anne adayları da dikkatle takip ediyor. 7.5 aylık hamile Şahin’le merak edilenleri Milliyet'ten Abdullah Malkoç'a anlattı.

Anne olmayı hep istiyor muydunuz?



Aklımın bir köşesinde vardı... Çocuk sahibi olmayı çok istedim. Ama bebek ne zaman geleceğine ve doğru zamana kendisi karar veriyor.



