Tülin Şahin: Pedro de Noronha hem kızımı hem beni dövdü

Ünlü model Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha’dan hem kızı hem de kendisinin şiddet gördüğünü öne sürerek dava açtı. Kızının gözleri önünde defalarca darp edildiğini belirten Şahin, mahkemeden koruma kararı aldırdı.

15.08.2021 - 13:32

Tülin Şahin: Pedro de Noronha hem kızımı hem beni dövdü - 1
Ünlü model Tülin Şahin, geçtiğimiz ay kızı Siena Leyla’nın babası Portekizli işadamı Pedro de Noronha’nın 1,5 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Noronha, Lizbon dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan iş insanı ardından serbest bırakılmıştı. Şahin, bu olayın ardından eski sevgilisinin 4 Ağustos’ta yaşadığı siteye gelerek kendisini darp ettiğini ileri sürdü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran ünlü model, daha önce de kızının gözleri önünde defalarca dayak yediğini belirtti.
Tülin Şahin: Pedro de Noronha hem kızımı hem beni dövdü - 2

"ŞİDDET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA"

Tülin Şahin, mahkemeye sitenin güvenlik kameralarına kaydedilen şiddet görüntülerini de sundu. Mahkeme, 6284 sayılı kanuna dayanarak korunmaya ihtiyacı olan çocuğa şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı sebebiyle iş insanının 3 ay boyunca kızıyla ilişkisinin sınırlandırılmasına ve Şahin’e de yaklaşmamasına karar verdi.

Tülin Şahin: Pedro de Noronha hem kızımı hem beni dövdü - 3
Karar kapsamında, Noronha kızını göremeyecek ve Şahin’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak, evine yaklaşmayacak, iletişim araçları ile onu rahatsız edemeyecek. Ünlü model, bu sürenin uzatılması talebinde de bulundu. Tülin Şahin, konuyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.
Tülin Şahin: Pedro de Noronha hem kızımı hem beni dövdü - 4

"5 AYLIK KIZIMIN BİLE ŞİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Tülin Şahin, kızını kucağına aldıktan sonra sevgilisi Pedro de Noronha’nın “Doğumdan sonra kilo ver” diye baskı yaptığını açıklamış, şunları söylemişti:

“Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu söyledi.”

Tülin Şahin: Pedro de Noronha hem kızımı hem beni dövdü - 5
Tülin Şahin, 2019 yılında Pedro de Noronha ile ilişki yaşamaya başladı. Şahin, Kasım 2019'da kızını kucağına aldı. İkili, kısa süre sonra da ilişkilerini noktaladı.

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