Tülin Şahin: Pedro de Noronha hem kızımı hem beni dövdü

"5 AYLIK KIZIMIN BİLE ŞİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Tülin Şahin, kızını kucağına aldıktan sonra sevgilisi Pedro de Noronha’nın “Doğumdan sonra kilo ver” diye baskı yaptığını açıklamış, şunları söylemişti:

“Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu söyledi.”