Tülin Şahin: Pedro de Noronha kızımı kaçırıp fidye isteyecek

Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla’nın babası Pedro de Noronha, arasındaki gerilim sürüyor. Daha önce psikolojik ve fiziki şiddete uğradığını iddia ederek mahkemeye başvuran Şahin, savcılığa sunduğu yeni dosyada kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini öne sürdü. Şahin ayrıca dilekçesinde, "Pedro kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı" dedi.

22.08.2021 - 10:58 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 11:01

Tülin Şahin: Pedro de Noronha kızımı kaçırıp fidye isteyecek - 1
Ünlü model ve sunucu Tülin Şahin ve Portekizli iş insanı Pedro de Noronha’nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019’da dünyaya geldi. Şahin, doğumdan bir süre sonra da Noronha ile ilişkisini noktaladı. Ayrılık sonrası kızını göremediğini iddia eden Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak hak talebi istedi.
Tülin Şahin: Pedro de Noronha kızımı kaçırıp fidye isteyecek - 2
Ünlü model, yaşanan bu gelişmelerin ardından kızı ile kendisinin psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını açıklayarak Pedro de Noronha hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Tülin Şahin: Pedro de Noronha kızımı kaçırıp fidye isteyecek - 3

"3 MİLYON EURO BORCU VAR"

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Tülin Şahin, savcılığa sunduğu son dosyada, 3 milyon euro borcu olan Noronha’nın kızlarını kaçırarak kendisinden fidye talebinde bulunmak isteyeceğini iddia etti. 

Tülin Şahin: Pedro de Noronha kızımı kaçırıp fidye isteyecek - 4

Şahin, “Siena’yı odasında uyuturken benim duymadığımı düşünüyordu. Arka odaların birinde ‘Arabayı Bulgaristan veya Yunanistan’a getirdikten sonra gerisi kolay. Ben her şeyi hallettim’ dediğini duydum" dedi. 

Tülin Şahin: Pedro de Noronha kızımı kaçırıp fidye isteyecek - 5

İfadesinde kızını korumak için mücadelesini sürdüreceğini belirten Şahin, evdeki bakıcı N.Y.’nin Pedro de Noronha ile işbirliği yaparak kızını kaçırma operasyonu planladıklarını öne sürdü. Bakıcısının eşi H.Y. ile ablası N.T. hakkında tehdit, şantaj, hakaret ve hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ünlü model ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“N.Y.’nin kocası ve ablası beni arayıp telefonda ‘Gör bak o çocuğa neler yapacağız’ dedi. N.Y.’nin Siena’ya şiddetli davrandığına dair kamera kayıtları var.”

Tülin Şahin: Pedro de Noronha kızımı kaçırıp fidye isteyecek - 6
Tülin Şahin, Pedro de Noronha’nın aşk yaşadığı Işık Keçeci Aşur’un da olayların içinde olduğunu iddia etti. Şahin, Aşur’un mahkemede yalancı şahitlik yaptığını öne sürdü. Ayrıca dosyada Pedro’nun Işık Keçeci Aşur’un referansı ile Siena’yı okula yazdırmaya çalıştığına yer verildi.
Tülin Şahin: Pedro de Noronha kızımı kaçırıp fidye isteyecek - 7

"KIZIMA DEZENFEKTAN İÇİRMEYE KALKIŞTI"

Tülin Şahin’in Portekizli iş insanı Pedro de Noronha hakkında savcılığa sunduğu dilekçesindeki diğer iddialar ise şöyle:

“Geçen sene kızımın doğum günü olan 4 Kasım’da Siena’yı bayıltacak derecede sıktı. Geçtiğimiz haziran ayında ise kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı. Mutfak dolaplarının çocuk kilitlerini özellikle açıp Siena’nın bıçaklarla oynamasını sağladı. Hamileliğimin dördüncü ayından itibaren benden para istemeye başladı. Avukatıyla usulsüz bir şekilde banka hesaplarıma girip baktı. Eski evliliğinden olan ve Londra’da yaşayan 15 ila 16 yaşlarındaki oğullarına ‘Siena maddi açıdan hepimize bakacak. Merak etmeyin’ dediğini öğrendim.”

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