Tülin Şahin: Pedro de Noronha kızımı kaçırıp fidye isteyecek

İfadesinde kızını korumak için mücadelesini sürdüreceğini belirten Şahin, evdeki bakıcı N.Y.’nin Pedro de Noronha ile işbirliği yaparak kızını kaçırma operasyonu planladıklarını öne sürdü. Bakıcısının eşi H.Y. ile ablası N.T. hakkında tehdit, şantaj, hakaret ve hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ünlü model ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“N.Y.’nin kocası ve ablası beni arayıp telefonda ‘Gör bak o çocuğa neler yapacağız’ dedi. N.Y.’nin Siena’ya şiddetli davrandığına dair kamera kayıtları var.”