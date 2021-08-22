Tülin Şahin: Pedro de Noronha kızımı kaçırıp fidye isteyecek

22.08.2021 - 10:58 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 11:01
"3 MİLYON EURO BORCU VAR"
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Tülin Şahin, savcılığa sunduğu son dosyada, 3 milyon euro borcu olan Noronha’nın kızlarını kaçırarak kendisinden fidye talebinde bulunmak isteyeceğini iddia etti.
Şahin, “Siena’yı odasında uyuturken benim duymadığımı düşünüyordu. Arka odaların birinde ‘Arabayı Bulgaristan veya Yunanistan’a getirdikten sonra gerisi kolay. Ben her şeyi hallettim’ dediğini duydum" dedi.
İfadesinde kızını korumak için mücadelesini sürdüreceğini belirten Şahin, evdeki bakıcı N.Y.’nin Pedro de Noronha ile işbirliği yaparak kızını kaçırma operasyonu planladıklarını öne sürdü. Bakıcısının eşi H.Y. ile ablası N.T. hakkında tehdit, şantaj, hakaret ve hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ünlü model ifadesinde şu sözlere yer verdi:
“N.Y.’nin kocası ve ablası beni arayıp telefonda ‘Gör bak o çocuğa neler yapacağız’ dedi. N.Y.’nin Siena’ya şiddetli davrandığına dair kamera kayıtları var.”
"KIZIMA DEZENFEKTAN İÇİRMEYE KALKIŞTI"
Tülin Şahin’in Portekizli iş insanı Pedro de Noronha hakkında savcılığa sunduğu dilekçesindeki diğer iddialar ise şöyle:
“Geçen sene kızımın doğum günü olan 4 Kasım’da Siena’yı bayıltacak derecede sıktı. Geçtiğimiz haziran ayında ise kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı. Mutfak dolaplarının çocuk kilitlerini özellikle açıp Siena’nın bıçaklarla oynamasını sağladı. Hamileliğimin dördüncü ayından itibaren benden para istemeye başladı. Avukatıyla usulsüz bir şekilde banka hesaplarıma girip baktı. Eski evliliğinden olan ve Londra’da yaşayan 15 ila 16 yaşlarındaki oğullarına ‘Siena maddi açıdan hepimize bakacak. Merak etmeyin’ dediğini öğrendim.”