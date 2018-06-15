Tülin Şahin’den yaz tatili önerileri

2 KİLO ŞIMARMA HAKKINIZ VAR

Doktorlar, kilo konusunda maksimum 2 kilo esneme payı tanıyor. Bu, kendinize şımarma hakkı tanıyıp normal kilonuzun 2 kilo üzerine çıkabilirsiniz demek. Hem yaz hem de kış için geçerli bu.

Ama limiti aşmak üzere olduğunuzu fark ettiğiniz an beslenmenize dikkat etmeye başlamalısınız. Zaten birkaç gün dikkatli olursanız, fazlalıklarınızdan hemen kurtulduğunuzu göreceksiniz. Çünkü vücut sistemini kurmuş olacak.

Sakın her kış 10-15 kilo alıp da yazın bunları vermeye çalışmayın. Başta kalbiniz olmak üzere tüm vücudunuzu yorarsınız. Sonra bedeniniz iflas edince “neden” diye sorgulamayın...