Tülin Şahin’den yaz tatili önerileri
Güneşlenirken bol bol su için. Cilt için kayısı, ödem atmak için ananas tüketin. Sentetik kıyafetlerden uzak durun. Aman ha ıslak mayoyla çok fazla oturmayın. 2 kilo şımarma hakkınız var. İşte Tülin Şahin’den tatilde çok işinize yarayacak bilgiler...
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1
Star TV’de Tülin Şahin ile Moda programını sunan Tülin Şahin, Hürriyet gazetesine yaz tatili için öneriler yazdı.
ARAYI KAPATIN
Tercihinizi straplezden yana kullanmadıysanız, güneşlenirken bikini askılarınız omuzlarınızda iz bırakabilir. Ancak telaşa gerek yok. Kullanacağınız bir “self-tanner” ürünüyle oluşan bu renk farkını kapatmanız mümkün.
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2
EN DOĞAL ANTI-AGING
Güneşin altında bol bol su için. Cildiniz ve vücudunuz bunun için size teşekkür edecek! Cildi içten nemlendirmek çok önemli. Su, anti-aging görevi görür.
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3
CİLT DOSTU MEYVE
Yazın bol bol kayısı tüketin. Çünkü bu mükemmel meyve, tam bir cilt dostudur. Zaten bu nedenle birçok kremin içeriğinde kayısı çekirdeği bulunur.
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4
ÖDEMİ ANANASLA ATIN
Ananasın ödem söktürücü özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Ananas, içerdiği enzimlerden dolayı kan dolaşımını hızlandırır, bu da vücutta birikmiş ödemi atmaya yardımcı olur. Plajda meyve tercihlerinizin arasında ananas ilk sıralarda gelsin...
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5
HANGİ KUMAŞI TERCİH ETMELİ?
Sentetik kıyafetler, güneş altında size rahatsızlık verir, çünkü daha çok terlemenize yol açar. Bu yüzden yazın kıyafetlerinizi mümkün olduğunca pamuk, ipek, keten kumaşlardan seçmeye özen gösterin. Tatilde yanınıza alacağınız iç giyim ürünleri de mutlaka pamuklu olsun.
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6
ISLAK MAYO TEHLİKELİ
Vücudun uzun süre nemli kalması doğru değil. O yüzden büyüklerimizin “Islak mayonu, bikinini hemen değiştir” sözünü dinlemekte fayda var.
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7
ANINDA DEĞİŞİM
Tatilde çantanızda pamuk veya ipek eşarplar bulundurun. Saç modelinizde anında değişiklik yapmak için çok işe yarıyorlar.
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8
TUNİK SEÇERKEN...
Vücut tipine göre bikini seçmek elbette önemli ama üzerine giyilen tuniklere de bir o kadar özen göstermek gerekiyor. Ne kadar minimalist tunikler seçerseniz, o kadar ince ve uzun görünürsünüz. Üzerinde çok fazla detay olan tuniklerden kaçının. Çok desenli, çok parlak tunikler sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterebilir.
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9
HER GÜN 7 DAKİKA
Günde sadece 7 dakika harcayarak forma girmek mümkün! Evet, doğru duydunuz. Her harekete sadece 1 dakikanızı ayıracaksınız ve işe yaradığını kısa süre içinde göreceksiniz. Tabii her gün tekrarlamak kaydıyla. İster mekik çekin, ister squat yapın, isterseniz de şınav çekin. Hareketleri ihtiyacınıza göre seçmekte özgürsünüz. Hadi bugün hemen başlayın!
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2 KİLO ŞIMARMA HAKKINIZ VAR
Doktorlar, kilo konusunda maksimum 2 kilo esneme payı tanıyor. Bu, kendinize şımarma hakkı tanıyıp normal kilonuzun 2 kilo üzerine çıkabilirsiniz demek. Hem yaz hem de kış için geçerli bu.
Ama limiti aşmak üzere olduğunuzu fark ettiğiniz an beslenmenize dikkat etmeye başlamalısınız. Zaten birkaç gün dikkatli olursanız, fazlalıklarınızdan hemen kurtulduğunuzu göreceksiniz. Çünkü vücut sistemini kurmuş olacak.
Sakın her kış 10-15 kilo alıp da yazın bunları vermeye çalışmayın. Başta kalbiniz olmak üzere tüm vücudunuzu yorarsınız. Sonra bedeniniz iflas edince “neden” diye sorgulamayın...
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YENİ NESİL YÜZ YIKAMA FIRÇALARI
Bazı yüz yıkama fırçaları çok sert kıllara sahip, bu yüzden cildi çizebiliyor ya da hassas ciltlerde kızarıklık oluşturabiliyorlar.
Benim yeni keşfim; şimdilerde piyasada olan yumuşacık yüz temizleme fırçaları.
Bu fırçaları makyajınızı temizlemek için kullanabilirsiniz. Bunun için üzerine temizleme ürününü döküp yüzün üzerinde masaj yaparak gezdirmek yeterli.
Aynı fırça, fondöten sürmek için de kullanılabilir. Yumuşak olduğu için fondöteni pürüzsüz bir şekilde yayacaktır.
Birçok markada bulabileceğiniz bu yumuşacık fırçaları sırf cildinize masaj yapmak için de kullanabilirsiniz.
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MAKYAJ YOKMUŞ GİBİ
Piyasada çok başarılı fondötenler var ama siz yaz akşamlarında cildinize fondöten sürmek istemiyor, sadece gözenekleri kapatan bir ürün kullanmak istiyorsanız, o zaman tercihinizi primer’den yana kullanın. Cildi makyajsız gibi gösteren çok başarılı bir kozmetik ürünü. Üstelik ciltte kadifemsi, ipeksi bir dokunuş yaratıyor.
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ZAMANSIZ MODA
Biz kadınlar, ayakkabı konusunda biraz rahatladık. Çünkü her şeyin altına spor ayakkabı giyme modası başladı. Özellikle beyaz veya ten rengi spor ayakkabı, her kıyafetin kurtarıcısı oldu.
Tıpkı babetler gibi oldu beyaz spor ayakkabıları. Hatta bence geçici bir moda değil bu, zamansız stiller arasına girdi bile...