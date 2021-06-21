Tüm zamanların en popüler selfie'leri

En eski selfie'nin (özçekim) Robert Cornelius'un 1839'da Philadelphia'daki lamba dükkanında çektiği fotoğraf olduğuna inanılıyor. Selfie'yi kimin icat ettiğine bakılmaksızın, günümüzde fotoğraf çekmenin çok popüler yolu olarak görülüyor. Peki, tüm zamanların en popüler selfie'leri hangileri? İşte Dünya Selfie Günü'nde, tüm zamanların en çok beğenilen selfie'lerine dair bir hatırlatma...

21.06.2021 - 10:51 | Son Güncelleme : 21.06.2021 - 11:04

Tüm zamanların en popüler selfie'leri - 1
En eski selfie'nin (özçekim) Amerikalı Robert Cornelius'un 1839'da çektiği fotoğraf olduğuna inanılıyor. Cornelius, kendi fotoğrafını Philadelphia'daki lamba dükkanında çekmişti. O yıldan günümüze taşınan selfie tekniği, bugünün en popüler fotoğraf çekme yöntemlerinden biri haline geldi. İşte tüm zamanların en popüler selfie fotoğrafları...
Tüm zamanların en popüler selfie'leri - 2

2014 Oscar töreninde, sunucu Ellen DeGeneres'in Twitter'dan paylaştığı bu selfie hafızalara kazındı. Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Ellen DeGeneres, Julia Roberts, Kevin Spacey, Bradley Cooper, Brad Pitt, Lupita Nyong’o ve Angelina Jolie'nin yer aldığı fotoğrafı çeken kişi, aktör Bradley Cooper'dı. 47 dakikada bir milyon retweet alan bu kare,3,4 milyondan fazla defa retweet edildi.

Tüm zamanların en popüler selfie'leri - 3

Joe biden, 2014'te tüm zamanların en beğenilen politik selfie'sine imza attı. Obama'nın başkan, Biden'ın ise yardımcısı olduğu dönemde çekilen fotoğraf, 75 bin beğeni, 8 bin yorum aldı.

Tüm zamanların en popüler selfie'leri - 4
Selena Gomez'in 2017'de, o dönemki erkek arkadaşı The Weeknd ile çektiği selfie'si, Coachella Festivali'ndendi. Fotoğraf, 8,2 milyon beğeni, 206 binden fazla yorum aldı.
Tüm zamanların en popüler selfie'leri - 5

Bu fotoğraf, sosyal medyadan çok önce çekildi. Kasım 1966'da astronot Edwin “Buzz” Aldrin Jr'ın çektiği selfie, uzayda çekilen ilk selfie olarak tarihe geçti. 

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