Tüm zamanların en popüler selfie'leri

En eski selfie'nin (özçekim) Amerikalı Robert Cornelius'un 1839'da çektiği fotoğraf olduğuna inanılıyor. Cornelius, kendi fotoğrafını Philadelphia'daki lamba dükkanında çekmişti. O yıldan günümüze taşınan selfie tekniği, bugünün en popüler fotoğraf çekme yöntemlerinden biri haline geldi. İşte tüm zamanların en popüler selfie fotoğrafları...