Tüm zamanların en popüler selfie'leri

21.06.2021 - 10:51 | Son Güncelleme : 21.06.2021 - 11:04
2014 Oscar töreninde, sunucu Ellen DeGeneres'in Twitter'dan paylaştığı bu selfie hafızalara kazındı. Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Ellen DeGeneres, Julia Roberts, Kevin Spacey, Bradley Cooper, Brad Pitt, Lupita Nyong’o ve Angelina Jolie'nin yer aldığı fotoğrafı çeken kişi, aktör Bradley Cooper'dı. 47 dakikada bir milyon retweet alan bu kare,3,4 milyondan fazla defa retweet edildi.
Joe biden, 2014'te tüm zamanların en beğenilen politik selfie'sine imza attı. Obama'nın başkan, Biden'ın ise yardımcısı olduğu dönemde çekilen fotoğraf, 75 bin beğeni, 8 bin yorum aldı.
Bu fotoğraf, sosyal medyadan çok önce çekildi. Kasım 1966'da astronot Edwin “Buzz” Aldrin Jr'ın çektiği selfie, uzayda çekilen ilk selfie olarak tarihe geçti.