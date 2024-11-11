Tüm zamanların en zeki 10 insanı!
Dünyanın en zeki insanları, yüksek IQ seviyeleri ve olağanüstü entelektüel başarıları ile tanınırlar. Bu kişiler, çoğunlukla bilim, matematik, felsefe, teknoloji gibi birçok alanda büyük izler bırakmış ve insanlık tarihini şekillendirmiştir. Bazılarının ise ismi bilinmiyor. İşte gelmiş geçmiş en yüksek IQ'ya sahip insanlar...
10-STEPHEN HAWKING
160 IQ'ya sahip Teorik fizikçi ve kozmolog Stephen Hawking, "Zamanın Kısa Tarihi" adlı kitabıyla evrenin en karmaşık sorularına ışık tutmuştur. 1960’ların başında ALS hastalığına yakalanmasına rağmen, çalışmaları evrenin işleyişine dair devrim niteliğinde keşifler sunmuştur. 2018 yılında hayatını kaybeden Hawking, çalışmaları ile bilim dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı.