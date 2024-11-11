Tüm zamanların en zeki 10 insanı!

9- ALBERT EINSTEIN

Albert Einstein, 20. yüzyılın en ünlü ve etkili fizikçilerinden biridir. 1879 yılında Almanya'da doğan Einstein, özel ve genel görelilik teorileriyle tanınır. 1905 yılında yayınladığı "Özel Görelilik Teorisi", zaman ve mekânın göreli olduğunu göstererek modern fiziği köklü bir şekilde değiştirdi.

Einsten'in IQ derecesinin 160 ile 190 arasında olduğu biliniyor. Gelmiş geçmiş en büyük dahiler arasındaki bu insanın öldükten sonra beyninde dahi inceleme yapılmıştı.