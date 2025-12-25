Tümer Metin babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını anlattı. "Başka bir adama dönüştüm"
Eski futbolcu Tümer Metin, "Empati" programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan ünlü isim, babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını ilk kez anlattı.
Eski Milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Futbol kariyerinden, ailesi ve çocukluğuna birçok konuda konuşan Metin, babasının vefatına dair içini döktü.
"FUTBOLCU OLUNMAZ, DOĞULUR"
"Futbol çok meşakkatli iştir" diyen 51 yaşındaki Tümer Metin, "Vücudumda futboldan kalan 4 ameliyat izi var. Gönül kırıklıkları, kalp kırıklıkları, korkunç hayal kırıklıkları, hezeyanlar var. Bugün yeniden dünyaya gelsem futbolcu olmak isterim. Futbolcu olunmaz, futbolcu doğulur" ifadelerini kullandı.
BABASINI KAYBETTİKTEN SONRA BAŞKA BİR ADAMA DÖNÜŞMÜŞ
Zonguldak'ta büyüdüğü evden bahseden Tümer Metin, "Benim de dahil bütün çocukluk arkadaşlarımın babası madenciydi. 1992'deki Grizu patlaması sonrası çok yakınlarımızı kaybettik, bizde çok büyük etkisi oldu" dedi.
Ölümle alakalı konuşan ünlü isim, "Ölümden hiç korkmazdım, babamı kaybettikten sonra korkmaya başladım. 3 sene önce babamı kaybettim. Çok büyük bir kırılma oldu hayatımda, ortadan ikiye kırıldım. Başka bir adama dönüştüm. Babam hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadı bize de öyle öğretti. Madenci olduğu için, her sabah annemle vedalaşıyordu" ifadelerini kullandı.
"BABAMIN KİM OLDUĞUNU CENAZESİNDE ANLADIM"
2022'de hayatını kaybeden babası Ali Metin'i de anlatan Tümer Metin, "Babam çok sevilen, kıymetli bir adamdı. Babam 'benim kim olduğumu bir gün ölünce anlayacaksın' derdi ve ben onun bu sözlerini cenazesinde anladım. Hem kalabalıktan hem gelen herkesin bize desteğinden" şeklinde konuştu.
Annesinin koruyup kollayan, çekip çeviren çok özel biri olduğunu söyleyen Tümer Metin, “Senede Bir Gün' annemle babamın şarkısıdır. Babam evin içinde o şarkıyı açar, annemi dansa kaldırırdı. Ben babam öldükten sonra o şarkıyı uzun süre dinleyemedim. Geçenlerde bir gün annemi arayıp telefonda o şarkıyı ona söyledim ve karşılıklı ağladık” dedi.
"3 YAŞINDAN BERİ FUTBOLCU OLACAĞIMI SÖYLEMİŞİM"
3 yaşından beri futbolcu olacağını söylediğini belirten Metin, "Futbolcu diyemezmişim Zonguldakspor kalecisi Ahmet Faruk Bahadır'ı kastederek 'Ahmet ağabey olacağım' dermişim" sözleriyle hayatının futbolla şekillendiğini ifade etti.
Hande adında bir kız kardeşi olan eski futbolcu, "Kız kardeşimle birlikte mutlu bir çocuktuk. Ama ben bu hayatta herkese yettim, bir Hande’ye yetemedim. Hande’ye onu ne kadar sevdiğimi bir türlü anlatamadım. Ortak bir dil bulamadık" dedi.
GAMZE TOPUZ'LA AYRILIK SÜRECİNİ ANLATTI
Özel hayatıyla ilgili konuşan Tümer Metin, 22 yaşında Cansu Hanım ile evlendiğini ve 15 yıl boyunca evli kaldıklarını söyleyen Metin, "Kıymetlidir Cansu Hanım, hala da görüşürüz" dedi.
"Babam vefat ettiğinde de Gamze Topuz ile birlikteydik" diyen Tümer Metin, "8 senelik bir ilişkimiz vardı. Ama babamın vefatında sadece kendime yetecek kadar ben kaldım, kimseye yetemedim ve kimseyle ilgilenemedim. 15 ay fotosentez yaparak yaşadım, babamın kaybı tüm hayatımı etkiledi. Gamze Hanım'la da o süreçte ayrıldık" şeklinde konuştu.
"Baba olmak istiyor musun?" sorusuna yanıt veren Metin, "Geçti bence o matematik. Babam öldüğünde acıyla baş edemedim. O yüzden baba olursam, çocuğumun ben ölürsem genç yaşta o acıyı yaşamasını istemem. Belki de o büyük sorumluluğu almak istemiyorum" dedi.
İsimlerin insanları etkilediğini belirten ve isminin hikayesini anlatan Tümer Metin, “Tümer, babamın komutanının ismiymiş” ifadelerini kullandı.
"KENDİMİ DEĞERSİZ HİSSETTİĞİM HİÇBİR YERDE DURMAM"
Bugün olsa “Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olmak ister misin?” sorusuna yanıt veren Metin, kimsenin gönül bağı kurduğu bir kulüpten ayrılmak istemeyeceğini ve futbolda şartların çok hızlı değiştiğini söyledi.
Eski futbolcu, bu konuya “Kendimi değersiz hissettiğim hiçbir yerde durmam” sözleriyle nokta koydu.
“Aşk gelip geçebiliyor ama sevda körü körüne bağlı olmak, kötü de olsa kabul ettiğimiz başka bir şey" diyen Metin, Beşiktaş'ın kendisine ifade ettikleriyle ilgili de "Mesela Beşiktaş benim için büyük sevda, çocukken hayalini kurduğum formayla İnönü Stadı’nda maça çıkmak büyük keyifti” ifadelerini kullandı.
"FATİH TERİM BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"
“Ülkedeki en başarılı teknik direktör kim?” sorusuna Fatih Terim cevabını veren Tümer Metin, “Şampiyonluk sayısı, Galatasaray'da inşaa ettikleri, Milli Takım'da yaptıkları... Bence bu işin rotasını değiştirebilme mahareti. 1996-2000 arasında Türk futbolcusunu, Avrupa'yla yarışacak rekabette olduğunu zihinlere soktu, benim için çok kıymetli. Mustafa (Denizli) Hoca'yı da sayarım ama, bence Fatih Hoca” şeklinde konuştu.
BAHİS KONUSUNA DA DEĞİNDİ
Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Ne diyorsun bu bahis meselesine..." sorusuyla alakalı da konuşan Metin, “Pandora'nın kutusu açıldı, temizlenmek zorunda. Ben de yaptıysam beni de temizleyin, temizlensin. Ben net hayırlı olduğunu düşünüyorum ama yarım yamalak iş yapılmasın. Kim yanlış yaptıysa, ben de yanlış yaptıysam temizlensin. Çok tehlikeli yerlere gider bu. Sokakta bana ‘futbol sizin zamanınızda futboldu’ diyorlar bana, duygu çok temizdi anladın mı? Şimdi kirlenmeye başladı, ne olur sahip çıkalım” dedi.