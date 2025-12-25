Tümer Metin babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını anlattı. "Başka bir adama dönüştüm"

2022'de hayatını kaybeden babası Ali Metin'i de anlatan Tümer Metin, "Babam çok sevilen, kıymetli bir adamdı. Babam 'benim kim olduğumu bir gün ölünce anlayacaksın' derdi ve ben onun bu sözlerini cenazesinde anladım. Hem kalabalıktan hem gelen herkesin bize desteğinden" şeklinde konuştu.

Annesinin koruyup kollayan, çekip çeviren çok özel biri olduğunu söyleyen Tümer Metin, “Senede Bir Gün' annemle babamın şarkısıdır. Babam evin içinde o şarkıyı açar, annemi dansa kaldırırdı. Ben babam öldükten sonra o şarkıyı uzun süre dinleyemedim. Geçenlerde bir gün annemi arayıp telefonda o şarkıyı ona söyledim ve karşılıklı ağladık” dedi.