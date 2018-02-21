Tümer Metin ile Gamze Topuz'un aşkı plakada (Ünlüler ve otomobilleri)

1 Üçüncü kez bir araya gelip barışan Tümer Metin ile Gamze Topuz önceki gün Nişantaşı’ndaki bir hastanede objektiflere yansıdı. Sürekli ayrılık ve kavga haberleriyle gündemden düşmeyen ikili, geçtiğimiz hafta kısa süreli ayrılık sonrası üçüncü kez barışarak ilişkilerine son bir şans daha vermişti. Yola devam kararı alan ikili, geldikleri hastanede objektiflere takıldı.

2 Telaşları oldukları dikkat çeken ve barışarak aşk tazeleyen çiftin, otomobillerine ise kendi isimlerinin baş harflerinden oluşan özel plaka bastırmaları ise gözlerden kaçmadı.

3 Çağatay Ulusoy Şu sıralar Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'la gündemde olan Çağatay Ulusoy, yeni imaj ve otomobiliyle objektiflere yansıdı. Yakın zamanda Amerika'ya gidip yeni görüşmeler olacağını söyleyen Ulusoy, “Amerika'ya gideceğim doğru. Görüşmelerim olucak Hakan Muhafız devam ama farklı bir şeyler var söyleyipte sürprizini kaçırmayayım şimdi. Farklı işler olacak, farklı şeyler yapacağız inşallah” diye konuştu. 1 milyon 100 bin TL değerinde RS6 Audi marka yeni otomobil satın alan Ulusoy, yemek yediği mekandan eski bir otomobille ayrıldı.

4 Acun Ilıcalı Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Ferrari 488 Spider marka lüks spor otomobiliyle İstinye'de görüntülendi.



Arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Ilıcalı, mekan çıkışı gazetecilerle selamlaştıktan sonra evinin yolunu tuttu.

5 Otomobil tutkusuyla bilinen Burak Özçivit üç aracını modifiye yaptırmak için Maslak Atatürk Oto Sanayi'ye bıraktı. Garajından altı otomobili bulunan oyuncu Mercedes cip, Chevrolet Camaro ve Mercedes s350 model araçlarına jant taktırıp, iç döşeme yaptıracak ve direksiyonlarını kaplatacak. Özçivit tüm bu işlemler için 200 bin TL ödeceyecek.

6 Burak Özçivit-Fahriye Evcen



Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti daha önce 2002 model Cherokee ile görüntülenmiş ve "Yeni değil üzerinde biraz modifiye yaptırdık" demişti.

7 Komedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yılmaz, 1,5 milyon TL değerindeki yeni aracı Mercedes S500 Maybach ile ilk kez objektiflere takıldı.

8 Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı kaleci Loris Karius, Alman model sevgilisi Sophia Thomalle ile Asmalımescit'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bir anda patlayan flaşlarla şaşıran Loris Karius-Sophia Thomalle çiftinin keyfi kaçtı. Koşar adımlarla araçlarına geçen ikiliden Alman kaleci daha fazla fotoğraflanmamak için sürücü koltuğunun güneşliklerini indirdi. Karius'un beyaz Volvo tercih etmesi dikkat çekti.







9 Başakşehir’in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara ve oğlu Lucca Melo De Souza önceki gün Florya'da bir AVM'de görüntülendi.Junior Caiçara, 1.5 milyon liraya aldığı Ferrari Calfiornia marka aracı ile dikkat çekti.

10 Yavuz Seçkin: Dede Merzo’su ve torunu

11 TÜMER METİN Tümer Metin / Corvette

12 BANU ILICALI Acun Ilıcalı, ilk eşi Seda Başbuğ’dan olan kızı Banu Ilıcalı’ya doğum gününde büyük bir sürpriz yaptı. 28 yaşına giren kızına Range Rover Velar cip hediye etti. Ilıcalı. aylar öncesinden siparişini verdiği 2018 model cipe 900 bin TL ödedi.



Mutluluktan havalara uçan Banu Ilıcalı, babasını da yanına alarak yeni cipiyle Levent sokaklarında tur attı. Ünlü televizyoncu kızıyla fotoğrafını Instagram’da paylaşarak altına şu notu düştü: “Hep böyle gülümseyeceğin nice mutlu yılların olsun ve hep beraber kutlayalım.”

13 KEREM ALIŞIK Şu sıralar Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Kerem Alışık, öndeki gün Bebek’te görüntülendi. Spor sonrası otomobilinin içerisinde görüntülenen Alışık, Porsche marka yaklaşık 1 milyon TL değerindeki cipiyle objektiflere yansıdı.

14 OKTAY KAYNARCA Oktay Kaynarca, önceki gün 1970 model Cadillac Coupe DeVille otomobiliyle çıktığı Bebek turunda objektife yansıdı.



Eskiden beri klasik araçlara meraklı olduğunu söyleyen oyuncu, “İki sene önce bir garajdan almıştım. Bir yıldır uğraşıyorum. Komple yeniden yaptırdım. Hatırı sayılır bir para yatırdım ama manevi değeri milyonlarla ölçülmez" dedi. Otomobiline ilginin yoğun olduğundan da bahseden Kaynarca, “Arabam yakışıklı” dedi.

15 ŞENER ŞEN



Şener Şen / Audi Q3

16 Eser Yenerler Eser Yenerler, önceki gün 2015 Türkiye dördüncü güzeli sevgilisi Berfu Yıldız’la Bebek trafiğinde objektiflere takıldı. Yenerler’in yeni aldığı Volva marka lüks cipine 520 bin TL ödediği öğrenildi.

17 MURAT BOZ



Murat Boz / Mercedes AMG GTS

18 GÖKHAN ÖZOĞUZ Athena Gökhan /1992 model toplama arazi aracı

19 Sinan Akçıl / Ferrari F430 Spider

20 Emre Altuğ Şarkıcı Emre Altuğ, Cem Yılmaz ve Murat Dalkılıç gibi isimlerin de kullandığı 165 bin lira değerindeki 1961 model Mercedes-Benz otomobilden satın aldı. Altuğ, üstü açık antika arabasıyla turlarken objektiflere yansıdı.

21 Gülben Ergen Gülben Ergen / Audi Q7 Quattro

22 Aslışah Alkoçlar / Wrangler Rubicon

23 Cem Adrian / Mustang

24 BERKAY Berkay / Cadillac

25 Koray Avcı Koray Avcı / Chevrolet

26 ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU Zehra Çilingiroğlu / Porsche Macan

27 Alişan Alişan / Bentley

28 Kenan Doğulu, Instagram’daki takipçileriyle Story üzerinden “soru-cevap” oyunu oynadı. O oyun sırasında “Boş Sayfa” klibinde kullandığı otomobilin hikayesi de açığa çıktı. Instagram-Story’deki “Soru-cevap” seansında “Boş Sayfa” klibiyle ilgili soruları da yanıtlayan Doğulu, “Çekim yeri California’daki Joshua Tree bölgesi. Yönetmen de arkadaşım Benjamin Kutsko” dedi.

29 Asıl sürpriz ise “Klipte kullanılan otomobil kaç model?” sorusuyla geldi. 44 yaşındaki sanatçı, o soruya “1972 model Oldsmobile Delta 88... Kendi arabamız bu arada. Beren’in bana 40 yaş hediyesiydi” diye yanıt verdi.

30 CEM YILMAZ Cem Yılmaz / 1992 model Mercedes 500 SL

31 Cem Yılmaz / Mercedes G AMG

32 VOLKAN DEMİREL Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, 1 milyon euro'luk (6 milyon TL) Rolls Royce marka bir otomobil aldı.



Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Demirel Wraith Black Badge modelini tercih etti.

33 Demirel daha önce eşi Zeynep Demirel ile Nişantaşı’nda bir arkadaşının doğum günü partisinde görüntülenmişti. 220 bin dolar (870 bin TL) değerindeki Aston Martin marka gri aracıyla uyumlu giyenen Demirel, “Her şey yolunda” ifadelerini kullanmıştı.

34 Beşiktaş file bekçisi Tolga Zengin, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. City's AVM'de alışveriş turu yapan Tolga Zengin, 800 bin TL değerindeki Range Rower marka aracıyla oradan ayrıldı.

35 İtalyan takımı Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Mercedes-AMG GT C Roadster v8 marka lüks bir otomobil aldı. Yeni arabasının yanında çektirdiği fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı. Takipçileri, sporcudan çok sarı renkteki aracına odaklandı. Milan'ın 10 numaralı oyuncusunun yeni oyuncağının fiyatı ise 485 bin Euro (3 milyon 500 bin lira)





36 Ben Affleck Geçtiğimiz günlerde 46. yaşını kutlayan Ben Affleck, kendisine 2019 model bir Range Rover cip aldı. Önceki gün Pacific Palisades'teki evinden çıkarak bir galeriye giden Ben Affleck, yeni arabasının alım satım işlemlerini tamamladı.

2019 model lüks araç, daha sonra Affleck'in evine teslim edildi.

37 Jeremain Lens Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Jeremain Lens kız arkadaşları ile önceki akşam Ortaköy’deki Blackk isimli kulüpte eğlendi. Jeremain mekan çıkışı yeni aldığı 4 milyon TL’lik özel şoförlü Rolls Royce’a bindi. Siyah beyaz otomobilin plakası ünlü futbolcunun baş harflerinden oluşuyor.

38 Best Model Of The World birincisi Aslıhan Karalar, erkek kardeşi Atahan Karalar ile Bebek’te bir mekan çıkışı görüntülendi. 700 bin TL değerinde Porsche marka cipiyle ilk kez objektiflere takılan Karalar, “Araba annemin doğum günü hediyesi” dedi.

39 Söz dizisinin Üstçavuş Mücahit Serdengeçti'si Görkem Sevindik, Vadistanbul’da görüntülendi. Klasik araçlara olan tutkusuyla bilinen oyuncu, Serçe model aracıyla dikkat çekti. Sevindik, “Herkesin bir tutkusu var. Ben de eski model otomobillere bayılıyorum” şeklinde konuştu.

40 Türkiye’nin ilk vampir dizisi ‘Yaşamayanlar’la ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Elçin Sangu, önceki akşam Bebek’teydi. Elçin Sangu, kız arkadaşlarıyla bir kafede buluştu. Güzel oyuncu, yaklaşık iki saat sonra arkadaşlarıyla vedalaşıp mekandan ayrıldı. Sangu'nun, geçtiğimiz aylarda aldığı, 700 bin TL değerindeki Range Rover marka cipin özel şoför tuttuğu görüldü

41 Ümit Erdim Arabalara olan merakıyla bilinen oyuncu Ümit Erdim, yeni aracıyla önceki gün İstMarina AVM’ye geldi. Arabalara olan merakıyla bilinen oyuncu Ümit Erdim, yeni aracıyla önceki gün İstMarina AVM’ye geldi. Arkadaşıyla buluşmak için geldiği AVM’de önce otomobilini şarj eden Erdim, tek kişilik aracın görenleri şaşırttığını söyledi: “Bu meraklı bakışlara alıştım artık. Ufacık araba. Bir de elektrikli olduğu için yolda sessiz sedasız gidiyor. İnsanlar ‘Bu nedir’ diye meraktan bakıyorlar. Benim için en önemlisi, çevre dostu bir araç olması. Elektrikli olduğu için doğaya herhangi bir zararı yok. Ayrıca normal elektrikli araçlar gibi şarj istasyonu aramanıza da gerek yok. Cep telefonunu şarj edebildiğiniz her yerde bu arabayı da şarj edebiliyorsunuz.”

42 Cem Belevi Cem Belevi, önceki akşam Etiler’de bir mekana girerken görüntülendi. Şarkıcı, 350 bin TL değerinde son model Mercedes SLC Roadster marka spor arabasıyla dikkat çekti. Belevi, yeni oyuncağıyla kendisini görüntüleyen muhabirlerle bayramlaşmayı ihmal etmedi.







43 GÖKÇE BAHADIR'IN YENİ OTOMOBİLİ Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı Gökçe Bahadır önceki gece Yeniköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Hızlı adımlarla özel şoförlü aracına doğru ilerleyen ünlü oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Bahadır'ın Range Rover Evoque marka cipini satıp yaklaşık 300 bin lira değerinde bir Mercedes GLA aldığı dikkatlerden kaçmadı.

44 PLAKA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ile evlenen Alişan, önceki gün Ortaköy'deydi. Ramazan alışverişi yapan Alişan'ın yeni aldığı milyonluk Maserati cipinin plakasında eşinin isminin ilk iki harfini tercih etmesi dikkat çekti.



MEZUNİYET HEDİYESİ



Sibel Can, Hakan Ural’dan olan kızı Melisa Ural’a (23) 5 yıl önce liseyi bitirince Volkswagen New Beetle almıştı. İngiltere’de üniversite eğitimi gören Melisa, İstanbul’a her geldiğinde kırmızı arabası ile gece turuna çıkıyordu.

Sibel Can, “Çok mütevazı, parayla pulla işi yok” dediği kızına 5 yılın sonunda sürpriz yaptı. Sibel Can, İngiltere’deki ‘London College Of Communication’ı bitirmeye hazırlanan kızına 500 bin lira değerinde Mercedes marka otomobil aldı.











45 MURAT BOZ Aslı Enver ile ayrılığı sonrası sonrası yurtdışı tatiline giden ve geldikten sonra kendisini son model Ferrari ile ödüllendiren Murat Boz yeni oyuncağıyla ilgili soruya ilginç bir benzetme ile cevap verdi. Boz, 3.2 milyon değerindeki Ferrarisi için "Hayatımda spor arabalar hep oldu. Bunu bir şeyle ilişkilendirmek doğru değil. Gezersin sokakta bir mobilya görürsün 'Ne kadar güzel' deyip evine almak gibi bir şey" dedi.

46

Recep İvedik serisinin 6’ncı filmi için hazırlıklara başlayan Şahan Gökbakar, önceki gün Etiler’deydi. Ünlü komedyen yeni aldığı 300 bin TL’lik BMW İ3 s elektrikli otomobiliyle ilk kez görüntülendi. 1.80 boyunda 110 kilo olan Gökbakar, mini arabasına binmekte epey zorlandı.

47 KENAN DOĞULU Kenan Doğulu önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ken plakalı Porsche marka aracıyla trafikte görüntülenen Doğulu, bir anda karşısında medya ordusunu görünce adeta neye uğradığını şaşırdı. Röportaj taleplerini geri çeviren popçu, aracını valeye teslim ettikten sonra Nişantaşı’nda gözden kayboldu.

48 Doğulu, daha önce Porsche marka otomobiliyle Arnavutköy’deki stüdyosuna gitmek isterken yolda kalmıştı. Aşiyan civarında aracını iterek yolun kenarına çekmeye çalışan Doğulu, "Starlık mıtarlık kalmadı" demişti.

49 Kenan Doğulunun ayrıca BMW X1 model otomobili olduğu biliniyor.





50

51 TARIK ÇAMDAL Galatasaray'ın 4 sezon önce Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı, Tarık Çamdal, önceki akşam İstinyePark AVM'de görüntülendi.



27 yaşındaki Çamdal, yeni aldığı yaklaşık 1 milyon TL değerindeki Volvo XC90 marka jipi ile dikkati çekti. Alışveriş merkezinde bir erkek arkadaşı ile buluşan futbolcu, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi ve yüzünü gizlemeye çalıştı.

52 Berkay



Berkay, yeni aldığı yaklaşık 1 milyon TL değerindeki son model Cadillac Escalade aracının dörtlü sinyalini açık unutunca aküsünü bitirdi.





Bebek’te bir mekan önüne park ettiği otomobilini çalıştıramayan popçunun imdadına arkadaşı yetişti. Akü takviyesi yapılırken Berkay, muhabirlerin aracına binerek nöbetçi eczaneye gitti.





53 BURAK YILMAZ Ferrari marka otomobiliyle geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkarak takla atan Burak Yılmaz, önceki gün yeni cipiyle Bebek’te objektiflere takıldı. Futbolcunun Range Rover marka cipinin değerinin 200 bin dolar (Yaklaşık 900 bin TL) olduğu bildirildi.



Trabzonspor forması giyen Yılmaz, İstanbul’da kızlarının yanına geldiğini söyledi. Yılmaz, “Kızlarımı görmek için geldim. İzin günlerimi kızlarıma ayırıyorum. Sabah Trabzon’a idmana gideceğim” dedi. BURAK YILMAZ KAZA ANI (TIKLA İZLE)

54 Eljero Elia Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Eljero Elia, Beşiktaş maçı öncesi arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. 1 milyon liralık Maserati marka lüks otomobiliyle yurt dışından gelen arkadaşlarını gezdiren Elia, fotoğrafları çekilince kameralara gülümsedi. Aracını valeye veren 31 yaşındaki futbolcu, yemek için bir mekana girdi.

55 Gökhan Gönül Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Lamborghını

56 YASİN ÖZTEKİN Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin ve eşi Mücella Öztekin, önceki gün Florya'da objektiflere takıldı. Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine giden çift bir restoranda kahvaltı yaptı.

57 30 yaşındaki futbolcunun yeni aldığı Ferrari İtalai isimli özel tasarım Prior Design aracı dikkatlerden kaçmadı.

58 Başakşehir’e transfer olan Arda Turan, yeni aldığı 590 bin euro değerindeki (yaklaşık 2.8 milyon TL) Bentley Bentayga marka lüks aracıyla İstinye Park’ta görüntülendi. Sabah saatlerinde sevgilisi Aslıhan Doğan da yaklaşık 500 bin lira değerindeki cipiyle objektife takıldı.

59 Şükran Ovalı ve Caner Erkin Şükran Ovalı ve futbolcu eşi Caner Erkin Bebek’te görüntülendi. Bir kafeden çıkan ikili koşar adımlarla kendilerini bekleyen VIP araçlarına yöneldi. Değeri 300 bin TL olan özel dizayn edilmiş aracının plakasının Şükran’ın son üç harfi olan RAN olması dikkat çekti. Erkin arabaya binerken eşine centilmence yardım etti.

60 Ozan Tufan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, nişanlısı Senem Dişçi ile Bebek’te otomobiliyle objektiflere takılmıştı. Tufan, yeni aldığı 744 bin lira değerindeki Maserati otomobiline nişanlısı ve kendi isimlerinin baş harflerinden oluşan ‘SOT’ plaka yazdırması gözlerden kaçmamıştı.

61 Tufan, İstanbul'da düzenlenen kaçak lüks araç operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Tufan'ın aracını, ülkeye kaçak yollarla araç sokan çeteden aldığı iddia ediliyor. Otomobil tutkusuyla bilinen 22 yaşındaki Tufan'ın son aldığı otomobillerden bir tanesi fotoğraftaki Maserati... Tufan’ın daha önce Audi R8 marka bir otomobili alıp sattığı, söz konusu aracın 2013 model altı olduğu ve ÖTV’sinin düşük yatırıldığı belirtildi. Tufan’ın 2017’de aldığı 744 bin liralık Maserati’nin ise soruşturma kapsamında olmadığı belirtiliyor...

62 Atınç Nukan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Atınç Nukan, Bebek'te yaklaşık 180 bin dolar (656 bin 604 TL) değerindeki Range Rover marka aracıyla görüntülendi. Uzun boyuyla dikkati çeken Atınç Nukan, etrafındaki meraklı bakışları üzerine topladı. Yaklaşık bir saat arkadaşlarıyla sohbet eden futbolcu, lüks aracıyla Bebek'ten ayrıldı.

63 Tümer Metin Futbolu bıraktıktan sonra spor yorumculuğu yapan Tümer Metin, yeni otomobiliyle görüntülendi. Adı ve soyadının baş harflerinin yer aldığı ve giymiş olduğu forma numarasından oluşan özel plakasıyla dikkati çeken Tümer Metin, görüntülendiğini fark edince eliyle yüzünü gizlemeye çalışması objektiflere böyle yansıdı. Metin'in yeni oyuncağının 180 bin euro (yaklaşık 700 bin TL) değerinde olduğu öğrenildi.

64 Ricardo Quaresma Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, yeni otomobilinin fotoğrafını Instagram sayfasından hayranlarıyla paylaştı.

65 Siyah beyazlı yıldız futbolcu, Ford Mustang marka otomobiliyle ilglili paylaşımın altına 'Benim yeni makine' notunu düştü.

66 Didier Drogba Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Ferrari kullanıyor.

67 Sabri Sarıoğlu Porsche Panamera

68 Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal Porsce 750.000 TL

69 Caner Erkin Porsche 911S, 180 bin dolar.

70 Wesley Sneijder Hollandalı yıldız Wesley Sneijder beğenip satın aldığı 450 bin Euro (1.5 milyon TL) değerindeki Aston Martin aracının plakasını almak için Yeniköy'deki lüks oto galerisine geldi. İşlemlerini tamamlayan futbolcu yeni aracına kavuştu.

71 Milli basketbolcu Semih Erden Ferrari

72 Arda Turan Kısa süre önce A Milli Futbol Takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan İstanbul'da otomobiliyle görüntülendi. Turan, Etiler Papermoon çıkışı son model Aston Martin DB 11 model otomobiline binerken objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslıhan Doğan ile barışan 30 yaşındaki futbolcu, "Yeni mi?" sorusuna "Evet" cevabını verdi. Otomobilin fiyatı ise yaklaşık 400 bin euro (1.7 milyon TL)

73 Mesut Özil Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, Londra'daki evinin önünde görüntülendi. Highgate bölgesindeki malikanesinden çıkan ünlü futbolcu, evin çevresinde yapılan su şebekesi kazısı nedeniyle tüm araçlarını yola park etmek zorunda kaldı.

74 28 yaşındaki yıldız, milyonlarca Euro değerindeki spor otomobillerini ve ciplerini yol üzerinde bıraktığı için hayli mutsuz görünüyordu.

75 Tolga Zengin Ferrari

76 CEM YILMAZ Lüks otomobilleriyle gündem olan Cem Yılmaz, İstinye Park’ta Honda GL 1800 Gold Wing motosikletiyle görüntülendi. Markalar Sokağı’ndaki mağazalardan alışveriş yapan komedyenin kurallara uyarak kask taktığı gözden kaçmadı. Yanına gelen hayranlarıyla kısa süre sohbet eden Yılmaz’ın yeni oyuncağının fiyatının ise 180 bin TL.

77 CANER ERKİN-ŞÜKRAN OVALI Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı önceki akşam Etiler Da Mario’da baş başa yemek yedi. Kız bebek bekleyen, 3.5 aylık hamile Şükran Ovalı, “Bebeğe isim düşündünüz mü?” sorusunu “Aklımızda birkaç isim var. Şimdilik söylemeyelim. Sürpriz olsun” diye yanıtladı.



Bebek müjdesi sonrası Caner Erkin’in arabasını değiştirdiği görüldü. Daha büyük bir araç tercih eden ünlü futbolcu, 1 milyon TL değerindeki Cadillac Escalade cipiyle ilk kez objektiflere takıldı.



PLAKA JESTİ Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın adının son 3 harfi olan 'RAN'ı lüks aracının plakasında tercih etmesi de gözden kaçmadı.

78 GÖKHAN GENCEBAY Orhan Gencebay önceki akşam hayat arkadaşı Sevim Emre, oğlu Gökhan Gencebay ve nişanlısıyla Etiler’deki Günaydın Restaurant’ta yemek yemedi. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Gencebay Ailesi, Etiler’deki buluşmaya Gencebay’ın oğluna hediye ettiği öğrenilen 540 bin TL’lik ciple geldi. Aile, yemek sonrası yine Rubicon marka ciple Etiler'den ayrıldı.

79 ARDA TURAN Barcelona’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan milli futbolcu Arda Turan, 2 hafta önce sevgilisi Aslıhan Doğan’la Bebek’teydi. Yıldız futbolcu, 2 milyon lira değerindeki Mercedes AMG GT Roadster model otomobiliyle objektiflere takıldı. Turan’ın arabasının plakasının soyadının baş harfini simgelediği görüldü.

80 Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı, Ferrari marka otomobiliyle Etiler’deydi. Serafina adlı mekandan çıkan Ilıcalı, spor arabasıyla dikkat çekti.

81 KIVANÇ TATLITUĞ Büşra Develi ile başrolü paylaştığı sinema filmi için Antalya-İstanbul arası mekik dokuyan Kıvanç Tatlıtuğ, Etiler’de 200 bin euro değerindeki 1998 model beyaz renk Ferrari F355 F1 Berlinetta otomobilinin direksiyonunda görüntülendi. İstanbul’daki işlerini halleden oyuncu, ilk uçakla Antalya’ya uçtu. Yeni filmi için imaj değiştiren Tatlıtuğ’un sakallarını uzattığı görüldü. Filmin Kaş’taki çekimleri 2 ay sürecek. Son olarak Cesur ve Güzel'de Cesur karakterini canlandıran Tatlıtuğ; geçen şubat ayında eşi Başak Dizer ile evliliklerinin birinci yıllını kutlarken Nişantaşı'ndaki Rooms çıkışında aynı otomobil ile görüntülenmişti. Tatlıtuğ'un otomobili eşine yıl dönümü hediyesi olarak aldığı konuşulmuştu.

82 Çağatay Ulusoy İçerde'de dizisinde Sarp karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy yeni arabasını aldı. Ünlü oyuncu bir süredir test ettiği arazi aracı için paraya kıydı. Geçtiğimiz günlerde pickup'ını alan Ulusoy, yeni otomobilinin rengini değiştirmek için Maslak'taki bir servise bıraktı. Aracına çeşitli modifiyeler de yaptıran yakışıklı oyuncu, arabasını haki yeşiline boyattı. Ulusoy'un 160 bin TL'lik otomobiline yaklaşık 50 bin TL harcadığı konuşuluyor.

83 Bensu Soral Bensu Soral, Cannes dönüşü Bebek'te görüntülendi. Köpeğini gezintiye çıkaran 26 yaşındaki oyuncu daha sonra arkadaşlarıyla yemek yedi.

84 Pelin Karahan İkinci kez anne olma mutluluğu yaşayan Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın doğum hediyesi olarak aldığı cip ile Etiler'de görüntülendi. 700 bin TL değerindeki yeni otomobiliyle görüntülenen Karahan, soruları yanıtsız bıraktı. Pelin Karahan'ın, aracının plakası kendi isminin ve ikinci bebeği Eyüp'ün baş harflerinden oluşuyor.

85 Geçtiğimiz hafta Porsche marka aracının benzini biten Kenan Doğulu, muhabirlerin “Kenan Bey artık daha az yakan araba mı kullanmaya karar verdiniz?” şeklindeki esprili sorusuna gülümseyerek karşılık verdi. İkilinin yeni araçlarının değeri yaklaşık 250 bin lira

86 Harun Tan Ebru Şallı'nın eski eşi iş adamı Harun Tan, sevgilisiyle Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Güneşli havayı fırsat bilip soluğu dışarıda alan ikili, işadamının elektrikli otomobiliyle kısa bir gezinti yaptı. Basına karşı mesafeli tavrıyla bilinen Tan, her zamankinin aksine rahat hareketleriyle dikkat çekti.





87 Hakan Çalhanoğlu Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, idmanlara bu araba ile gidiyor. Alman basını da Hakan'ın arabasını ilk aldığı zamanlar manşetlerine taşıdı.

88 Cristiano Ronaldo Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun otomobillerinde biri Lamborghini Aventador LP700-4

89 Paul Pogba 430 bin TL değerinde cip aldı

Manchester United forması giyen Wayne Rooney, İngiltere'nin Cheshire kentinde görüntülendi.



Aceleyle bir restorandan çıkan 31 yaşındaki Rooney, yeni aldığı yaklaşık 430 bin TL değerindeki Range Rover Sport cipine bindi.

90 Lewandowski Lewandowski'nin arabası, 340 basıyor, 740 beygir. Fiyatı ise 780 bin TL, Ferrari

91 Lionel Messi Lionel Messi, Cadillac Escalade fiyatı 125 bin euro

92 Angel Di Maria Paris Saint-Germain'in yıldızı Angel Di Maria, Manchester United'a imza attıktan sonra yeni arabasını aldı.

93 Mario Götze Borussia Dortmund'a geri dönen Alman futbolcu Mario Götze, Mercedes kullanıyor

94 Diego Ribas 2,5 milyon TL değerindeki Ferrari’siyle kısa bir süre öncesine kadar İstanbul'da gezen eski Fenerbahçeli futbolcu Diego'nun, Ferrari’sini Brezilya’dan getirdiği biliniyor.

95 Sulley Muntari Sulley Muntari, Mercedes Brabus G63 AMG 6×6,

fiyatıı ise 900 bin dolar.

96 Zlatan Ibrahimoviç Manchester United'a imza attıktan sonra ilk golünü hazırlık maçında Galatasaray'a atan Zlatan İbrahimoviç lüks otomobil tutkusuyla biliniyor.

97 Robinho Lamborghini

98 Frank Lampard İngiliz milli takım oyuncusu Frank Lampard, Aston Martin D89





99 Jamie Vardy Leicester Cityli Jamie Vardy, yıllık 13 milyon Pound (55.25 milyon TL) kazanacağı yeni sözleşmeye imza attı. Golcü futbolcu, imzayı atar atmaz 168 bin pound (715 bin TL) değerindeki bir Bentley Continental GT satın aldı. Vardy, 2005 yılında bir fabrika işçisiydi.

100 Lewis Hamilton Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'un Zonda'sı.

101 Patrice Evra Patrice Evra, Mercedes SLS

102 Floyd Mayweather Koenigsegg CCXR Trevita marka fiyatı ise 4.8 milyon dolar. Amerikalı boxsör, otomobilin dünyada sadece 2 tane üretildiğini ve ABD'de tek olduğunu söyledi.

103 N'Golo Kante Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante'nin otomobil seçimleri dikkat çekmeye devam ediyor.



Yakın çevresi tarafından tutumlu olduğu dile getirilen Kante, takım arkadaşları gibi süper lüks otomobillere binmek yerine düşük modelli ikinci el otomobiliyle Chelsea antrenmanlarına gidip geliyor.



Kante son olarak çarşamba günü Arsenal ile oynanan İngiltere Lig Kupası maçı öncesinde otomobiliyle kaza yapmıştı. Önceki gün ise kaza yaptığı ve hasarlanmış otomobiliyle antrenmana giden Kante, sosyal medyada gündem oldu.

104 Özellikle ön kısmında gözle görülür hasar oluşan Kante buna aldırış etmeksizin otomobilini kullanıyor.



2016 yılında Leicester City'den Chelsea'ye 35.8 milyon euro (Yaklaşık 160 milyon TL) bonservisle transfer olan 26 yaşındaki Fransız yıldızın şu anki piyasa değeri ise 60 milyon euro (Yaklaşık 280 milyon TL)

105