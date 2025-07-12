Sağlıklı diye tüketiliyordu: Tümör oluşumunu hızlandırdığı ortaya çıktı
Çin'de yapılan yeni bir araştırma, yaygın olarak kullanılan yapay tatlandırıcı aspartam ile glioblastoma adı verilen ölümcül beyin tümörü arasında ürkütücü bir bağlantı keşfetti.
Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, aspartamın fareler üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmacılar, tatlandırıcının bağırsak bakterileri üzerinde yarattığı değişiklikleri ve bunun glioblastoma tümörünün gelişimi üzerindeki etkisini analiz etti.