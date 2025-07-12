Sağlıklı diye tüketiliyordu: Tümör oluşumunu hızlandırdığı ortaya çıktı

Çin'de yapılan yeni bir araştırma, yaygın olarak kullanılan yapay tatlandırıcı aspartam ile glioblastoma adı verilen ölümcül beyin tümörü arasında ürkütücü bir bağlantı keşfetti.

Sağlıklı diye tüketiliyordu: Tümör oluşumunu hızlandırdığı ortaya çıktı - 1

Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, aspartamın fareler üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmacılar, tatlandırıcının bağırsak bakterileri üzerinde yarattığı değişiklikleri ve bunun glioblastoma tümörünün gelişimi üzerindeki etkisini analiz etti.

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Sağlıklı diye tüketiliyordu: Tümör oluşumunu hızlandırdığı ortaya çıktı - 2

BAĞIRSAK FLORASINDA TEHLİKELİ DEĞİŞİKLİKLER

Analiz sonucunda, aspartam tüketiminin bağırsakta tümör gelişimine neden olabileceği öne sürüldü. Aspartam alımının artmasıyla birlikte, bağırsakta sağlıklı bakterilerden sayılan Rikenellaceae ailesine ait bakteri seviyelerinde düşüş gözlemlendi. Bu bakterilerin azalması; obezite, Parkinson hastalığı ve HIV gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

GEN DÜZEYİNDE ETKİLER GÖRÜLDÜ

Ses getiren araştırmada, aspartam kullanımının glioblastoma tümörlerinde gen düzenlemesini etkilediği de tespit edildi. Çalışmayı yürüten ekip, “Bulgularımız, yapay tatlandırıcıların güvenliğini değerlendirmek adına kritik kanıtlar sunarken, tümör gelişimi üzerindeki etkilerini kapsamlı şekilde ortaya koyuyor'' ifadelerini kullandı. Elde edilen veriler, gen hedefli tedaviler ve mikrobiyota temelli yaklaşımlar gibi glioblastoma tedavisinde yeni stratejilerin önünü açabilir.

Sağlıklı diye tüketiliyordu: Tümör oluşumunu hızlandırdığı ortaya çıktı - 3

ASPARTAM KANSER YAPAR MI?

Bilim insanları, aspartamın bağırsak sağlığı, metabolizma ve tümör mikroçevresi üzerindeki uzun vadeli etkilerini daha iyi anlamak adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından yayımlanan ortak bir raporda, aspartam "muhtemelen kanserojen" olarak sınıflandırılmıştı. Bu tanım, insanda kansere neden olabileceğini gösteren bazı kanıtların bulunduğu ancak henüz kesin bir sonuca varılamadığı anlamına geliyor.

IARC, aspartam için günlük kabul edilebilir maksimum tüketim miktarını vücut ağırlığının her bir kilogramı için 40 miligram olarak belirledi. Bu, 80 kilogram ağırlığındaki bir bireyin günlük 3,2 gramdan fazla aspartam tüketmemesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak birçok "diyet" ya da "şekersiz" üründe aspartam yaygın olarak kullanılıyor. Hatta bazı gazlı içeceklerin bir kutusu, yaklaşık 200 mg aspartam içeriyor.

Sağlıklı diye tüketiliyordu: Tümör oluşumunu hızlandırdığı ortaya çıktı - 4

İLAÇ VE VİTAMİNLERDE BİLE BULUNUYOR

Aspartam yalnızca içeceklerde değil; bazı ilaçlar, çiğnenebilir vitaminler ve diğer günlük ürünlerde de yer alabiliyor. Her ne kadar uluslararası sağlık otoriteleri aspartamın güvenli olduğu yönünde açıklamalar yapsa da, çoğu bilim insanı aspartama uzun yıllardır şüpheyle yaklaşıyor. 

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