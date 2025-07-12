Sağlıklı diye tüketiliyordu: Tümör oluşumunu hızlandırdığı ortaya çıktı

ASPARTAM KANSER YAPAR MI?

Bilim insanları, aspartamın bağırsak sağlığı, metabolizma ve tümör mikroçevresi üzerindeki uzun vadeli etkilerini daha iyi anlamak adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından yayımlanan ortak bir raporda, aspartam "muhtemelen kanserojen" olarak sınıflandırılmıştı. Bu tanım, insanda kansere neden olabileceğini gösteren bazı kanıtların bulunduğu ancak henüz kesin bir sonuca varılamadığı anlamına geliyor.

IARC, aspartam için günlük kabul edilebilir maksimum tüketim miktarını vücut ağırlığının her bir kilogramı için 40 miligram olarak belirledi. Bu, 80 kilogram ağırlığındaki bir bireyin günlük 3,2 gramdan fazla aspartam tüketmemesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak birçok "diyet" ya da "şekersiz" üründe aspartam yaygın olarak kullanılıyor. Hatta bazı gazlı içeceklerin bir kutusu, yaklaşık 200 mg aspartam içeriyor.