Tunceli’de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu

Tunceli’de bulunan Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu. Ulaşım zorluğu nedeniyle askeri helikopterle Kent Müzesine taşınan parçalar yapılacak bakımın ardından sergilenecek.

İHA 25.08.2021 - 11:32 | Son Güncelleme : 25.08.2021 - 11:52

Tunceli’de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu - 1

ESERLER BAKIMLARININ ARDINDAN SERGİLENECEK

Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu.

İhbar üzerine müze yetkilileri harekete geçti. Kırsal kesimde bulunan parçaların araçla alınamaması üzerine durum Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’a aktarıldı.

Tunceli’de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu - 2

PARÇALAR TUNCELİ KENT MÜZESİ'NE GETİRİLDİ

Vali Özkan’ın talimatıyla parçalar, askeri helikopterlerle alınarak Tunceli Kent Müzesine getirildi. Burada bakım ve restorasyonu yapılacak olan parçalar sergilerde kullanılacak.
Tunceli’de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu - 3

Bulunan parçalara ilişkin bilgi veren Tunceli Kent Müzesi Müdürü Kenan Öncel, "Ruslarla yapılan savaşta yöre halkının Ruslarla mücadelesi sonucunda Rus ilerleyişini bu bölgede durdurdukları ve komutanın Enver Paşa olduğu biliniyordu. Burada bulunan eserler de bunu somut olarak belgelemiş oldu" dedi.

Tunceli’de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu - 4
Öncel, top parçalarının gerekli bakımları ve restorasyonu yapıldıktan sonra müzede sergileneceğini söyledi.
Tunceli’de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu - 5
Bulunan parçaların iki tabla bir de namlu kısmı olduğunu ifade eden Öncel, “Öncesinden bölgeye gittik almaya çalıştık. Ancak ulaşım oldukça zordu. Araçla ya da başka bir şekilde almaya imkanımız yoktu. O yüzden valimizin talimatlarıyla askerimizin de desteğiyle helikopterle almak zorunda kaldık” diye konuştu.
Tunceli’de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu - 6

TOP PARÇALARI MÜZE ARŞİVİNE GİDECEK

Tunceli’de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu - 7

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