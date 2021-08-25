Tunceli’de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu

İHA 25.08.2021 - 11:32 | Son Güncelleme : 25.08.2021 - 11:52
Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu.
İhbar üzerine müze yetkilileri harekete geçti. Kırsal kesimde bulunan parçaların araçla alınamaması üzerine durum Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’a aktarıldı.
Bulunan parçalara ilişkin bilgi veren Tunceli Kent Müzesi Müdürü Kenan Öncel, "Ruslarla yapılan savaşta yöre halkının Ruslarla mücadelesi sonucunda Rus ilerleyişini bu bölgede durdurdukları ve komutanın Enver Paşa olduğu biliniyordu. Burada bulunan eserler de bunu somut olarak belgelemiş oldu" dedi.