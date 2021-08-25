Tunceli’de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu

Bulunan parçalara ilişkin bilgi veren Tunceli Kent Müzesi Müdürü Kenan Öncel, "Ruslarla yapılan savaşta yöre halkının Ruslarla mücadelesi sonucunda Rus ilerleyişini bu bölgede durdurdukları ve komutanın Enver Paşa olduğu biliniyordu. Burada bulunan eserler de bunu somut olarak belgelemiş oldu" dedi.

Bulunan parçaların iki tabla bir de namlu kısmı olduğunu ifade eden Öncel, “Öncesinden bölgeye gittik almaya çalıştık. Ancak ulaşım oldukça zordu. Araçla ya da başka bir şekilde almaya imkanımız yoktu. O yüzden valimizin talimatlarıyla askerimizin de desteğiyle helikopterle almak zorunda kaldık” diye konuştu.