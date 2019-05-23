Turabi ABD'de de şampiyon oldu (Alacağı ödül)

1 Turabi Çamkıran ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge'a da damga vurdu.





Survivor yarışmasındaki şampiyonluklarıyla yıldızı parlayan Turbo lakaplıABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge'a da damga vurdu.

2 Üç kez katıldığı Survivor sonrası The Challenge programına katılan Turabi bu yarışmada da şampiyon olarak büyük ödülü kazandı.







3 Turabi şampiyonluk sonrası 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) ödülün sahibi oldu.







4 Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Turabi şu ifadeleri kullandı: "Türk olmak zordur, Dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk’le savaşırsın. Birçok Ülkelerin yarıştığı DÜNYALAR SAVAŞINDA Türkiye adına savaşı ben Kazandım ve ŞAMPİYON oldum."







5 "Benim için yarıştan çok bi ONUR meselesiydi. Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye Bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır."







6 "Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı’ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz SEVENLERİME çok teşekkür ederim."







7 "Ayrıca Acun abi bi iddamız vardı; “3. defa şampiyon olamazsın”demiştin. Survivorda beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur.Ki iyiki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamıyacaktım."

8 "Ben de sana daha büyük bir 3. Şampiyonlukla dönüyorum.Bence iddayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin."

9 İşte Turabi'nin Survivor macerasından öne çıkan bazı kareler...

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