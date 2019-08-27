Turabi bu kez 6 milyon için yarışacak

Survivor ve The Challenge yarışmalarından toplam 7 milyon kazanan Turabi, 4. şampiyonluk için The Challenge'da bu kez 6 milyon TL için yarışacak.
1
Şu sıralar Amerika'da yayınlanan The Challenge adlı yarışmaya ikinci kez katılan Turabi, 5 yılda yarışmalardan tam 7 milyon TL kazandı.
2
2006’da gece kulüplerinde dansçı olarak çalışan Turabi, 2014 ve 2015’te katıldığı Survivor yarışmalarından toplam 2 milyon TL ve bir ev almayı başardı.
3
Geçtiğimiz mayıs ayında Amerika’da yayınlanan The Challenge’da 5 milyon TL ödülün sahibi olan Turabi aynı yarışmanın 28 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonunda da yer alacak.
4
Amerikan-İngiliz ortak yapımı The Challenge’da bu kez şampiyona 6 milyon TL ödül verilecek.
5
Antrenmanlarını Tayland ve Los Angeles’ta yapan Turabi “Rakiplerimi gördüm, karşılarında son derece şanslıyım. Allah izin verirse bu yarışmayı da kazanacağım” dedi.
6
Turabi daha önce yaptığı açıklamada, “Kazandığım parayı son kuruşuna kadar aileme verdim. Cebimde 50 ya da 100 TL ile geziyorum. Hesap cüzdanlarım annem, babam ve kardeşimde. Ben onlardan harçlık alırım. Bazı prensiplerim var: Borç vermem, borç almam. Kredi kullanmam, kredi kartları olan biri de değilim. Pahalı, lüks yaşamam" ifadelerini kullanmıştı.