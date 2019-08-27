Turabi bu kez 6 milyon için yarışacak

1 Şu sıralar Amerika'da yayınlanan The Challenge adlı yarışmaya ikinci kez katılan Turabi, 5 yılda yarışmalardan tam 7 milyon TL kazandı.







2 2006’da gece kulüplerinde dansçı olarak çalışan Turabi, 2014 ve 2015’te katıldığı Survivor yarışmalarından toplam 2 milyon TL ve bir ev almayı başardı.







3 Geçtiğimiz mayıs ayında Amerika’da yayınlanan The Challenge’da 5 milyon TL ödülün sahibi olan Turabi aynı yarışmanın 28 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonunda da yer alacak.







4 Amerikan-İngiliz ortak yapımı The Challenge’da bu kez şampiyona 6 milyon TL ödül verilecek.







5 Antrenmanlarını Tayland ve Los Angeles’ta yapan Turabi “Rakiplerimi gördüm, karşılarında son derece şanslıyım. Allah izin verirse bu yarışmayı da kazanacağım” dedi.



