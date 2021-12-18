Turabi Çamkıran: Acun abi ters köşe yapmayı iyi biliyor

Çamkıran, "Merhaba arkadaşlar, artık şu sorunuza cevap vereyim; 'Survivor All Star'da var mıyım yok muyum?' Öncelikle bütün söylediklerinize katılıyorum.... Eğer 15 yaşımdaki halimle konuşuyor olsaydınız, 'Turbo Turabi'siz Survivor All Star takımı mı olur? Beni nasıl aramazlar ya' derdim. Şahıslar değil arkadaşlar, programın kendisi efsane..." dedi.





