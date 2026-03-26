Turistlerin ilgisi Yaren Leylek ve Adem Amca'nın dostluğu üzerinde
26.03.2026 10:44
İHA
Bursa'da Yaren Leylek ve Adem Yılmaz, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle yeniden gündeme geldi.
Karacabey ilçesinde yıllardır dostluklarıyla bilinen ve anılan Adem Yılmaz ve Yaren Leylek, göç mevsiminin gelmesiyle yeniden ilgi çekmeye başladılar. Yaren Leylek her yıl göçten dönerek aynı kayığa konuyor ve bu yıl da 15'inci kez yine Eskikaracaağaç mahallesine geldi. Yalnız olmadığı anlaşılan Yaren Leylek'in, eşinin de mahalledeki yuvada bulunduğu öğrenildi. Yerli ve yabancı turistler, Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'i görmek ve leylek çiftini fotoğraflamak için bölgeye akın etti.
3 HAFTA ERKEN GELDİ
Son zamanlarda ziyaretçi yoğunluğunun arttığını ifade eden mahalle sakinleri, Eskikaraağaç'ın doğa ve fotoğraf turizmi için cazip bir hale geldiğini de ekledi. Adem Yılmaz ise konuyla ilişkili yorumlarını yaparken, Yaren Leylek'in 3 hafta erken gelerek sürpriz yaptığını söyledi. Gelen ziyaretçi sayısının sürekli arttığını belirten Yılmaz, haftasonlarının daha kalabalık olduğunun altını çizerek, Yaren leylek ile eşi yuvasında. Sabah onları besliyorum" dedi.