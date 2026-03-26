Turistlerin ilgisi Yaren Leylek ve Adem Amca'nın dostluğu üzerinde

Karacabey ilçesinde yıllardır dostluklarıyla bilinen ve anılan Adem Yılmaz ve Yaren Leylek, göç mevsiminin gelmesiyle yeniden ilgi çekmeye başladılar. Yaren Leylek her yıl göçten dönerek aynı kayığa konuyor ve bu yıl da 15'inci kez yine Eskikaracaağaç mahallesine geldi. Yalnız olmadığı anlaşılan Yaren Leylek'in, eşinin de mahalledeki yuvada bulunduğu öğrenildi. Yerli ve yabancı turistler, Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'i görmek ve leylek çiftini fotoğraflamak için bölgeye akın etti.