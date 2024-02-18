Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi)

Türk boylarının günlük yaşamlarının yer aldığı fotoğraf albümü 111 yıl sonra ortaya çıktı. 1912-1913 yılları arasında çekilen fotoğraflar, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını, ekonomik faaliyetlerini gözler önüne seriyor. Rus arşivlerinden çıkan fotoğraflar, Türk boylarına ait ilginç heykelleri, süslemeleri, metal aletleri gözler önüne serdi. İşte o kareler...

Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 1

Türk boylarının günlük yaşamlarına ait fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Hazine değerindeki fotoğraflar, Türk tarihine ışık tuttu ve ezberleri bozdu. 

YAŞAM HABERLERİ

Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 2

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda özenle korunan albüm, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını gözler önüne seriyor.

Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 3

1912-1913 yılında çekilen fotoğraflardan oluşan albümün, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye edildiği öğrenildi.

Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 4

Albümde Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Sayan-Altaylar, Karakaslar, Tuvalar, Altaylar, Yakutlar, Kazaklar, Karakırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycan Tatarları, Karaçaylar, Kumuklar, Kırım Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar ve Kazan Tatarları gibi Türk boylarına ait dönemin sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler bulunuyor.

İşte Türk boylarının yaşantılarından çarpıcı kareler...

Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 5
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 6
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 7
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 8
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 9
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 10
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 11
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 12
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 13
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 14
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 15
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 16
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 17
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 18
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 19
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 20
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 21
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 22
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 23
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 24
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 25
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 26
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 27
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 28
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 29
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 30
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 31
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 32
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 33
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 34
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 35
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 36
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 37
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 38
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 39
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 40
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 41
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 42
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 43
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 44
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 45
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 46
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 47
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 48
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 49
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 50
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 51
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 52
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 53
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 54
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 55
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 56
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 57
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 58
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 59
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 60
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 61
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 62
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 63
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 64
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 65
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 66
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 67
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 68
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 69
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 70
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 71
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 72
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 73
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 74
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 75
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 76
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 77
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 78
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 79
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 80
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 81
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 82
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 83
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 84
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 85
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 86
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 87
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 88
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 89
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 90
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 91
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 92
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 93
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 94
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 95
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 96
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 97
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 98
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 99
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 100
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 101
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 102
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 103
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 104
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 105
Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi) - 106
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