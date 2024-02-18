Bilimkurgu değil Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları. Gizemli heykeller, gelişmiş aletler, tanıdık kıyafetler (106 fotoğrafla gizemli Türk tarihi)
Türk boylarının günlük yaşamlarının yer aldığı fotoğraf albümü 111 yıl sonra ortaya çıktı. 1912-1913 yılları arasında çekilen fotoğraflar, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını, ekonomik faaliyetlerini gözler önüne seriyor. Rus arşivlerinden çıkan fotoğraflar, Türk boylarına ait ilginç heykelleri, süslemeleri, metal aletleri gözler önüne serdi. İşte o kareler...
Türk boylarının günlük yaşamlarına ait fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Hazine değerindeki fotoğraflar, Türk tarihine ışık tuttu ve ezberleri bozdu.