Türk Hava Yolları yıldızı Sylvia Hoeks'in cesur tercihi (Asker tıraşı yaptıran ünlüler)
Türk Hava Yolları reklam filminde kamera karşısına geçen Sylvia Hoeks da saçlarını kazıtacak kadar secur olan ünlüler arasında. İşte Hoeks gibi daha önce asker tıraşı yaptırmaktan çekinmeyen ünlüler...
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1Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği Türk Hava Yolları reklam filminde kamera karşısına geçen Sylvia Hoeks, uzun sarı saçlarını tamamen kazıttı.
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2Rol aldığı The Girl in The Spider Web ve Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı gibi filmlerle de tanınan Hoeks, önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi.
Kısacık saçlarıyla mutlu ve formda görünen Sylvia Hoeks, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına gülümseyerek yoluna devam etti.
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3İşte Sylvia Hoeks gibi daha önce asker tıraşı yaptırmaktan çekinmeyen ünlüler...
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4Milyon dolarlık bütçelere sahip Hollywood filmlerinde rol alan oyuncuların bu filmler için büyük fedakarlıklar yaptığını okuyoruz. Yeni projesi için fedakarlık yapan isimlerdern biri de Kate Hudson, 38 yaşındaki Kate Hudson Sia adlı projesi için kamera karşısına geçmeden önce saçlarını sıfıra vurdurdu.
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Dünyaca ünlü süper model ve oyuncu Cara Delevingne yeni saç modeliyle gündemde. Bir süre önce platin sarısı rengine boyattığı saçlarıyla görüntülenmişti. Daha sonra, yeni film projesi için saçlarını kısa kestirdi. Hatta kesim esnasında çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Delevingne, kesilen saçlarının fotoğrafını da ayrıca yayımladı.
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Ünlü model ve oyuncu, ‘Life In A Year’ filminin çekimleri esnasında kazıtılmış saçlarıyla görüntülendi. Delevingne’in, saçlarını rolü için kazıttığı öğrenildi
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Hollywood’un ünlü oyuncusu Kristen Stewart da yeni filmi ‘Personal Shoppers’ın Los Angeles galasında yeni imajıyla ortaya çıktı. Radikal saç değişimleriyle tanınan Stewart, ‘buzz cut' ya da Türkçede asker tıraşı denilen pixie model saçlarıyla dikkat çekti. Bu modeli ilk kez deneyen ünlü Kristen Stewart olmadı. Angelina Jolie’den Charlize Theron’a pek çok ünlü isim de uzun saçlarını hiç düşünmeden asker tıraşına çevirdi.
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8ANNE HATHAWAY
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9NATALIE PORTMAN
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10LUPITA NYONG'O
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11ANGELINA JOLIE
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12CHARLIZE THERON
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13DEMI MOORE
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14CATE BLANCHETT
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15SOLANGE KNOWLES
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16SIGOURNEY WEAVER
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17JESSIE J
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18AMANDLA STENBERG
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19KELLIE PICKLER
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20AMBER ROSE
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21MILLIE BOBBY BROWN