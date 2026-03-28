Türk magazin tarihine geçen sözler. Yıllardır hafızalardan silinmiyor
28.03.2026 16:03
Son Güncelleme: 28.03.2026 16:40
Ceren Ekşi
Magazin dünyasının ünlü isimleri zaman zaman söyledikleri sözlerle günlerce konuşuluyor. Bazıları unutup gitse de bazı cümleler hafızalarda yer ediyor.
GÜLBEN ERGEN
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in seneler önce söylediği "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" sözü hala gündemden düşmüyor. Ergen, bu cümlesiyle ilgili birkaç yıl önce şu sözleri söyledi:
“Gereksiz bir özgüvenle söylemişim o sözü. Uzun bir röportajın bir cümlesiydi.”
Bu lafın kendisinde bir totem yarattığını belirten Ergen, "Bu sözün tekrar edilmesi bana güç veriyor. Bu güç üzerimde kalkanlaşmış gibi" dedi.
HÜLYA AVŞAR
Bir dönem magazin dünyasında girdiği polemiklerle adından söz ettiren Hülya Avşar'ın seneler önceki "Şampiyon belli ikinci kim?" lafı da unutulmuyor.
Hatta ünlü sanatçı, yıllar sonra bu cümleyi bir meslektaşına söylediği iddialarını reddetti ve "O gün Beşiktaş-Galatasaray maçı vardı. Ben Beşiktaş için söylemiştim" dedi.
SEDA SAYAN
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan da katıldığı bir programda "Ben çorap kadınıyım. Çorap bir kültürdür. Ben çorap seviyorum. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez" açıklamasıyla gündem olmuştu.
Yıllardır bu lafıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Sayan'ın sözlerinin remiks versiyonu bile yapıldı. Hatta Enis Arıkan da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de bu sözlerle mikslenen "Ah Geceler" şarkısını söylemiş ve sahne şovuyla dikkat çekmişti.
EROL BÜYÜKBURÇ
2015 yılında aramızdan ayrılan Erol Büyükburç ise akıllarda "Saksı değilim ben" çıkışıyla kaldı. Jürisi olduğu bir yarışma programında kendisine söz verilmediğini iddia ederek sinirlenen usta isim, "“Ben saksı değilim. Bana saksı muamelesi yapamazsınız. Benim adım Erol Büyükburç" diyerek unutulmayacak anlara imza attı.
İBRAHİM TATLISES
İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de seneler önceki "Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik?" sözleriyle unutulmuyor.
Hatta geçen sene de Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen torunu Berfin'in İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’ne eğitim almak üzere başvuru yapması bu sözü akıllara getirdi.
TEOMAN
Son dönemdeki röportajlarıyla adından söz ettiren Teoman da "Pazar günleri çalışmıyorum", "Yarı emekliyim" gibi cümleleriyle dikkat çekiyor.
Aylar önce NTV'de yayınlanan Empati'ye konuk olan Teoman, bu konuyla ilgili "Parodi yapıyorum, aslında tamamen kurmaca. Okan Bayülgen yaptı bunu. Beni biraz karikatürize etti. İnsanlar o sayede bana daha sempatik yaklaştı. Kendi kendime 'Okan beni Nasreddin Hoca'ya çevirdi ben de oradan yürüyeyim' dedim. Tembel değilim, tembel taklidi yapıyorum" dedi.
MUSTAFA KESER
Birkaç yıl önce Bülent Ersoy ile birlikte bir televizyon programı yapan Mustafa Keser de program yayından kaldırıldıktan sonra yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti.
Mustafa Keser, kapris yaptığını iddia ettiği Bülent Ersoy için "Geçmişte Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, İnci Çayırlı, Perihan Altındağ varken Diva'lık sana mı kaldı? Nesrin Sipahi, Gönül Akkor, Emel Sayın, Gönül Yazar... Bunlar varken sana mı kaldı? Seni ‘Diva’ değil divan yaparlar!" sözleri akıllarda yer etti.
MELİS SEZEN
Oyuncu Melis Sezen ise 2021 yılında katıldığı ödül töreninde ödül alan ve sahnedeki konuşması sırasında "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla günlerce konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, seneler sonra ödül konuşmasında ne demek istediğini açıkladı.
"Öncesinde şöyle diyorum; inanırsak her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Bunu tutuyorum çünkü. Elimde şu an. Anladın mı?" diyen Sezen'in bağlaç problemi nedeniyle yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı.