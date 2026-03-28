Türk magazin tarihine geçen sözler. Yıllardır hafızalardan silinmiyor

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in seneler önce söylediği "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" sözü hala gündemden düşmüyor. Ergen, bu cümlesiyle ilgili birkaç yıl önce şu sözleri söyledi:

“Gereksiz bir özgüvenle söylemişim o sözü. Uzun bir röportajın bir cümlesiydi.”

Bu lafın kendisinde bir totem yarattığını belirten Ergen, "Bu sözün tekrar edilmesi bana güç veriyor. Bu güç üzerimde kalkanlaşmış gibi" dedi.

HÜLYA AVŞAR

Bir dönem magazin dünyasında girdiği polemiklerle adından söz ettiren Hülya Avşar'ın seneler önceki "Şampiyon belli ikinci kim?" lafı da unutulmuyor.

Hatta ünlü sanatçı, yıllar sonra bu cümleyi bir meslektaşına söylediği iddialarını reddetti ve "O gün Beşiktaş-Galatasaray maçı vardı. Ben Beşiktaş için söylemiştim" dedi.