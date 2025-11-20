Türk sinemasının "Mavi Boncuğu" 80 yaşında: Emel Sayın'ın en sevilen 5 filmi

Yönetmen koltuğunda Cüneyt Arkın'ın oturduğu 1980 yapımı filmde; Arkın ve Emel Sayın başrolleri paylaştı. Emel Sayın, bu filmden sonra Yeşilçam'ı bıraktı. Bu kararının sebebini de seneler sonra şu sözlerle anlattı:

"Bir yatak sahnemiz vardı. Cüneyt bana ‘İçinde geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün, sanki çıplakmış duygusunu versin’ dedi. Bu sahnelerde hassas olduğumu herkes bilir ama Cüneyt'i kıramadım. Sadece bu karelerin gazetelere servis edilmesini istemedim. Ama ertesi gün haber çıktı. O kadar üzüldüm ki! Yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı. Kimseye anlatamadım derdimi ve o gün küstüm."