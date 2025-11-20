Türk sinemasının "Mavi Boncuğu" 80 yaşında: Emel Sayın'ın en sevilen 5 filmi
20.11.2025 15:30
NTV - Haber Merkezi
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, bugün 80 yaşına bastı. İşte doğum gününde usta ismin en sevilen filmleri...
Türk sineması ve müziğinin ünlü ismi Emel Sayın, 20 Kasım'da 80 yaşına bastı. Seneler önce sinemayı bırakan Sayın'ın 80'inci yaşına özel hafızalara kazınan filmleri...
FERİDE
Emel Sayın ve Engin Çağlar'ın başrolleri paylaştığı “Feride” filminin yönetmenliğini Metin Erksan üstlendi. Senaryosunu da Erksan'ın kaleme aldığı film, eğlence düşkünü ünlü bir cerrahın zorla evlendiği kasabalı kıza aşık oluşunu anlatır.
GÜLİZAR
Hulki Saner imzalı 1972 yapımı “Gülizar” filminde, Emel Sayın ve Ediz Hun başrolleri paylaştı. Film, Karadenizli iki ailenin beşik kertmesi yaptığı çocuklarının hikayesini anlatıyor.
YALANCI YARİM
Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, 1973 yapımı "Yalancı Yarim"de; Emel Sayın, Tarık Akan, Münir Özkul, Hulisi Kentmen, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe rol aldı. Film, varlıklı Ferdi'nin ailesini kandırmak için başvurduğu oyunları konu ediyor.
"TARIK'I KAYBETMEK ÇOK ZOR GELDİ"
Emel Sayın yıllar önce Tarık Akan'ın vefatıyla ilgili "Tarık ile apayrı bir durum. Bir duygusal bağ var. Tarık'ı kaybetmek çok zor geldi bana. Çok şey öğretti bana" demişti.
MAVİ BONCUK
Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği ve senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı “Mavi Boncuk” filminde; Emel Sayın, Tarık Akan, Zeki Alasya, Münir Özkul, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit ve Perran Kutman rol aldı.
Filmin müziği de Emel Sayın'ın en bilindik şarkılarından olan ve filmle aynı adı taşıyan "Mavi Boncuk" oldu.
GERÇEK HAYATTA DA KAÇIRILMIŞ
Filmde senaryo gereği kaçırılan Emel Sayın, gerçek hayatta da benzer bir olay yaşamış. Usta isim, gençlik yıllarında eşiyle birlikte rekabet yüzünden kaçırıldığını yıllar sonra şu sözlerle anlatmıştı:
"Çakıl Gazinosu ile anlaştım. Hazırlık yapıyorum, sahneye çıkacağım. Evin camından dışarıya bir baktım üç tane siyah araba. Ne yapacağımı şaşırdım. Havaalanına götürüp İzmir uçağına bindirdiler. Misafirimizsin, kimseyi arama dediler. Amaçları beni Çakıl'a çıkarmamaktı."
RÜZGAR
Yönetmen koltuğunda Cüneyt Arkın'ın oturduğu 1980 yapımı filmde; Arkın ve Emel Sayın başrolleri paylaştı. Emel Sayın, bu filmden sonra Yeşilçam'ı bıraktı. Bu kararının sebebini de seneler sonra şu sözlerle anlattı:
"Bir yatak sahnemiz vardı. Cüneyt bana ‘İçinde geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün, sanki çıplakmış duygusunu versin’ dedi. Bu sahnelerde hassas olduğumu herkes bilir ama Cüneyt'i kıramadım. Sadece bu karelerin gazetelere servis edilmesini istemedim. Ama ertesi gün haber çıktı. O kadar üzüldüm ki! Yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı. Kimseye anlatamadım derdimi ve o gün küstüm."
"BENİ BURCU BİRİCİK OYNAYABİLİR"
Uzun yıllardır ekranlardan uzak olsa da sahneleri bırakmayan Emel Sayın, geçtiğimiz sene de hayatı film olursa kendisini Burcu Biricik'in canlandırmasını istediğini söyledi.